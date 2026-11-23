Rabiot insostituibile, devastante: è lui il migliore in campo di Milan-Frosinone, le pagelle

Le pagelle dei principali quotidiani sportivi e non di Adrien Rabiot

Il Milan annichilisce il Frosinone battendolo per 5 reti a 1. Protagonista indiscusso della vittoria Adrien Rabiot, che non avrà aggiornato il proprio score stagionale ma è entrato in tre dei cinque gol segnati dal Diavolo mettendo al servizio dei suoi compagni due assist (per Ramos e Jashari) e scaturendo l'autogol di Calvani che ha aperto la partita. Di seguito le pagelle del centrocampista francese dei principali quotidiani sportivi e non.

ADRIEN RABIOT: LE PAGELLE

La Gazzetta dello Sport, voto 8: "Provoca l’autogol dell’1-0 e serve gli assist per il 2-0 e il 3-1. Quando si inserisce fa male, vince duelli e guida la squadra da vero leader. Insostituibile".

Il Corriere dello Sport, voto 7,5: "Ha la fortuna che Calvani si fa gol da solo sul suo passaggio. Ma è davvero letale nelle ripartenze. Infatti sul 2-0 mette a referto un altro assist e lancia Jashari per il 3-0".

Tuttosport, voto 8: "Ara il campo, si inserisce fra Moreira e Ramos, creando sempre pericoli. E mette il piede sui primi tre gol: non segna, ma è devastante".

La Repubblica, voto 8

Il Corriere della Sera, voto 8: "La sua centralità nel gioco rossonero è sempre più evidente: entra in quasi tutti i gol. Cardinale fa bene a dargli l’aumento".

MilanNews.it, voto 8: "Genera il gol del vantaggio attaccando Calvani alle spalle e poi generandone l’autogol, ma aveva tagliando letteralmente in due il sistema difensivo ciociaro sulla palla clamorosa di Modric. Si rifà al 20’ quando mette Ramos a tu per tu con Palmisani per il 2-0. Lo trovi ovunque nella metà campo avversaria, ma anche senza palla fa robe serie e importanti. Assiste anche Jashari sul suo gol".