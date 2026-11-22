Alla ricerca del filotto e di Goncalo Ramos. Endrick meglio di Tresoldi

Archiviata la sosta, oggi il Milan è atteso da un impegno da non sottovalutare. Lo dice anche la classifica: il Frosinone ha fatto solo 4 punti in meno della squadra di Amorim e con 24 reti ha un attacco fin qui migliore (un gol in più). Sarebbe fondamentale dare continuità a livello di risultati e di prestazioni, per migliorare la classifica: il quarto posto, provvisorio, non può essere un traguardo. Poi in campionato ci saranno Cagliari in trasferta e Parma in casa: impegni sulla carta abbordabili, prima delle sfide con Napoli e Como. Vincere anche per dare più fiducia all'ambiente e credibilità al progetto di Amorim. Che dovrà essere sostenuto anche con un mercato importante.

Questa è l'obiettivo neanche troppo nascosto della Società e cioè inserire altri elementi di livello per migliorare rosa e squadra. Quanto fatto in estate presenta luci e anche ombre. Diego Moreira e Gila acquisti decisamente azzeccati. Al momento rimandati invece Goncalo Ramos e Hutchinson. Se la resa di quest'ultimo non è un tema principale, visto ruolo di riserva e impegno economico a oggi minimo, lo stesso non si può dire per il portoghese. Per costo, appunto, e anche per centralità nel progetto rossonero.

In attesa di gennaio, Ramos è l'attaccante unico e di riferimento, con buona pace di Camarda che andrà a giocare in prestito. Un dato tra gli altri è emblematico del mal di gol dell'ex PSG: tra Milan e Nazionale portoghese, nelle ultime 6 partite non ha fatto nemmeno un tiro in porta. Va da sè, che senza tirare in porta sia impossibile segnare. Sbloccarlo è un obiettivo troppo importante per Amorim. La sensazione è che la crisi sia dovuta anche a un fattore psicologico, oltre che tattico. Perchè il contesto portoghese è diverso da quello milanista, ma anche nelle 2 gare di Nations League è sembrato davvero fuori contesto. Un gol, magari oggi, potrebbe aiutarlo a ritrovarsi sotto ogni punto di vista.

Per quanto riguarda il mercato di gennaio, un supporto là davanti sarebbe cosa buona e giusta. Personalmente ritengo che tra Endrick e Tresoldi sia più indicato il brasiliano. Per caratteristiche, che si potrebbero sposare bene con Goncalo Ramos, ma anche per valore in generale. Il 20enne del Real Madrid ha infatti un bagaglio tecnico straordinario, potenzialmente da crack. Non mancherebbero le incognite, ma sarebbero superiori quelle sull'attaccante del Bruges.

Una cosa è certa: vietato sbagliare il rinforzo nel reparto offensivo.