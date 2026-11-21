Esclusiva MN L'ex Jungdal: “Allenarsi con Maignan e Donnarumma è stata la miglior scuola possibile. Tresoldi? Un grande. Prendetelo!”

Le dichiarazioni delle'x Milan Andrea Jungdal in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it

Quanti possono dire di essersi allenati al fianco di Gianluigi Donnarumma e Mike Maignan quando erano ancora giovanissimi? Andreas Jungdal è uno di questi. Arrivato al Milan nel 2019 quando aveva appena 17 anni, il portiere danese ha avuto il privilegio di condividere il campo con due dei migliori estremi difensori della sua generazione, imparando anche da una leggenda rossonera come Nelson Dida. Oggi, dopo aver intrapreso il proprio percorso lontano da Milano, continua a seguire con affetto il club che tifava da bambino. In esclusiva ai microfoni di MilanNews, nell’intervista realizzata dal giornalista Alessandro Schiavone, l'attuale portiere titolare del K.V.C Westerlo in Belgio e riserva della nazionale danese ripercorre gli anni in rossonero, mette a confronto Donnarumma e Maignan, racconta il rapporto con Dida e si sofferma anche su Nicolò Tresoldi, l’attaccante italo-tedesco che sta brillando in Belgio e che consiglierebbe senza esitazioni al Milan.

“Sì, si può dire così (ride, ndr). Vabbè, ho imparato tanto da Gigio e pure da Mike. Insomma, da tutti i portieri del Milan! Allenarmi con loro due è stata una vera scuola per portieri.”“Vabbè, sono due portieri molto diversi. Secondo me Gigio sulla linea è un portiere incredibile, mentre Mike magari con la palla è più forte. Hanno qualità diverse e sono stato fortunato a imparare da tutti e due.”“Mah, io non posso dire chi è più forte (ride, ndr). Ma secondo me sulla linea Gigio è il numero uno al mondo! Ha un fisico enorme e un’esplosività impressionante. Però Mike è al Milan da oltre cinque anni ormai e ha vinto pure il campionato! Anche qui parliamo di un campione e lo ha dimostrato anche con la nazionale francese, facendo molto, molto bene…”“Sì, certo che ci speravo, ma ero molto, molto giovane. Poi ero il terzo o quarto portiere. Se vuoi diventare il titolare del Milan devi essere un campione! Hanno preso Mike, ma io sono felice dei miei anni in rossonero. Va bene così.”“L’Italia ha fatto la storia sfornando portieri di grande livello, soprattutto tecnicamente. Lì sono fissati con la tecnica… come pari la palla e come muovi i piedi. E tutte quelle cose lì… Credo che per un portiere giovane quella italiana sia una scuola fantastica.""Penso tramite lo scouting… Io avevo mosso i primi passi al Vejle. Ho fatto un anno in nazionale nell’Under 17 e penso che mi abbiano scoperto lì. Ma sinceramente non sono sicurissimo. Sono stato fortunato ad andare lì e seguo tuttora il Milan. È il club per il quale tifavo da piccolo. È un grande club a livello mondiale che tifo ancora. Auguro tutto il meglio al Milan.”“Innanzitutto è una persona straordinaria! Se non sbaglio è passato dalla Primavera alla prima squadra. Anche da lui ho imparato tantissimo, così come da Gigi Ragno ed Emiliano Betti, che erano anche loro preparatori dei portieri. Però che feeling con Dida, che era una vera e propria leggenda. Sono stati bei tempi…”“Assolutamente sì! Lui qui in Belgio sta facendo davvero bene, è sempre tra i capocannonieri del campionato. È ancora molto giovane, ma sta facendo dei passi impressionanti. Il Milan farà bene a prenderlo.”“Esatto… quando deve essere lì, è là… davanti alla porta. In fase di realizzazione è davvero forte! Il Bruges ha una squadra forte che lo manda sempre in porta! Nicolò è davvero forte!”“Sì, ma nel calcio, così come nella vita, le cose vanno come devono andare. Lui ha avuto anche adesso delle occasioni. Sono felice per lui, anche perché abbiamo fatto un po’ lo stesso percorso nel Milan. Quando lo vedo giocare sono felice per lui.”“Mah, certo! È un sogno e ogni giocatore sogna di giocare per una grande squadra come il Milan. È un sogno che ho da bambino… Forza Milan!”