Capuano ricorda: “Cardinale si è detto pronto a spendere soldi a gennaio, crede allo scudetto già quest’anno”

Giovanni Capuano ha commentato le parole rilasciate in queste due settimane di sosta dal proprietario del Milan Gerry Cardinale.

Nel suo canale YouTube, il giornalista Giovanni Capuano ha commentato le parole rilasciate in queste due settimane di sosta dal proprietario del Milan Gerry Cardinale. Di seguito le sue parole.

“Gerry Cardinale ha detto di essere pronto a mettere mano al portafoglio subito anche a gennaio per completare il lavoro. Questo perché nella testa di Cardinale c'è, e questo lo ha detto anche in maniera abbastanza chiara e e nemmeno troppo tra le righe, c'è l'idea che il Milan sia già competitivo quest'anno per lottare con l'Inter, per lottare con la Roma, per essere insomma in corsa fino alla fine per vincere lo scudetto. E c'è questo innamoramento che viene continuamente ribadito per Ruben Amorim, che è l'allenatore che ha scelto lui nella prima estate in cui si è occupato direttamente del Milan”.