Se insegui la Champions servono due top acquisti. Il precedente di Pairetto

Parliamoci chiaro a proposito del prossimo mercato di gennaio: se il Milan vuole potenziare la rosa e provare a inseguire il posto in Champions (la concorrenza questa volta è ancora più accreditata rispetto a un anno fa e allo stesso tempo più numerosa) deve rispettare alcuni parametri. Il primo: prendere un difensore che colmi la lacuna principale attuale rappresentata non tanto dalla marcatura (De Winter è migliorato in questo senso) ma dalla capacità di procurare l’uscita del gioco da dietro. E qui le indicazioni dei cronisti di mercato portano al portoghese Gonçalo Inacio, 25 anni dello Sporting oggi allenato da Fonseca. Non ho da eccepire, metto solo sull’avviso: al numero dei portoghesi a disposizione di Amorim deve corrispondere una qualità indiscutibile. Il secondo: per l’attacco è preferibile la pista del brasiliano Endrick, anche se molto complicata, a quella di Tresoldi per almeno due motivi -il costo del cartellino preteso dal Bruges, le caratteristiche di centravanti puro, doppione di Ramos.

Condivido invece l’idea di mandare a giocare i due ragazzi Camarda e Comotto. Su Camarda aggiungo una riflessione: è il caso di ascoltare il giudizio che di lui ha dato Baldini, ct Under 21, per capire qualcosa di più del giovanotto di appena 18 anni. È psicologicamente a terra perché poco utilizzato e messo in discussione sia dalla critica che dalla tifoseria. Ha bisogno di riguadagnare autostima. A Comotto farà sicuramente bene l’eventuale trasferimento dei 5 mesi alla corte di DDR a Genova ma va sostituito numericamente in rosa.

GIORNO DI RIPOSO- Ho chiesto informazioni sul giorno di riposo decretato da Amorim nella settimana che precede il ritorno del campionato dopo la sosta del campionato. Mi è stato risposto: perché poi comincia la giostra e non ci si ferma più. Verissimo. In effetti bisognerà attendere il ritorno dei nazionali dai rispettivi paesi nella speranza che da Pulisic in avanti recuperino tutte le energie spese. Già perché ripeto ancora una volta il monito: ci sono stati calciatori che, senza avere alcunché, sono riusciti -invocando un generico affaticamento- a saltare le convocazioni e adesso, freschi e riposati, si ripresenteranno in campionato e diventeranno decisivi. Da qui a marzo prossimo non ci sarà più stop e quindi le eventuali contromisure sono da rinviare al 2027!

PRECEDENTE- Non ci sono motivi per discutere le designazioni di Orsato che riscuote la mia personale fiducia se non censurare qualche prestazione discutibilissima (tipo Massa in Genoa-Milan). Il nuovo designatore non risponde a nessun potere federale se non al proprio metodo di conduzione. Per Milan-Frosinone c’è Pairetto che ha un paio di precedenti chiacchierati: il primo si perde nella notte dei tempi (Tomori espulso in Empoli-Milan nonostante il suo avversario fosse in fuorigioco!), il secondo è più recente e si riferisce a Milan-Parma dello scorso anno (0-1) quando l’arbitro di campo annullò il gol di Troilo per un precedente blocco fatto su Maignan. Richiamato al VAR, ascoltammo l’intervento di Pairetto che invadendo il campo del varista (era avar nell’occasione) impose la propria opinione facendo confermare il gol. Con una clamorosa coda: la settimana successiva, in Parma-Cagliari, Pellegrino provò a ripetere il blocco sul portiere del Cagliari ma l’arbitro intervenne per far sapere che non era pratica consentita. Il tutto dovuto grazie all’intervento della Fifa sul tema (Collina; ndr).