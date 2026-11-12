Primo Piano È già calciomercato: da Endrick ad un centrale di difesa, gli obiettivi di mercato del Milan per gennaio

Il Milan ha già le idee chiare per il mercato invernale: attaccante, difensore e probabilmente un esterno

Siamo a circa un mese e mezzo dall'apertura della finestra di mercato invernale e il Milan ha già, a quanto pare, le idee chiare: Cardinale e Amorim hanno delle priorità definite. Ma oltre a loro ci sarà un dirigente in più a condurre le varie operazioni in entrata e in uscita: si tratta ovviamente di Marcus Krosche, che entro gennaio dovrebbe essere annunciato ufficialmente come il nuovo Head of Football del Club. È un Milan che in questi mesi ha fatto bene in Serie A: Amorim si è rivelato molto flessibile nel modo di schierare la squadra, si è adattato ai calciatori che ha a disposizione e ha dovuto far fronte a qualche infortunio di troppo. Inevitabile quindi che a gennaio si vada sul mercato, Cardinale l'ha promesso, in modo aggressivo.

Quasi certamente Camarda partirà, andrà a giocare in prestito perché deve trovare continuità. È inutile rimanere a Milanello e trovare solo spezzoni di partita in cui il risultato è compromesso: è evidente che al momento non ci sia una situazione ideale. Classe 2008, 18 anni, deve giocare con continuità. E per un Camarda che esce ci dovrà essere per forza di cose un attaccante che entra. Il sogno del Milan ha un nome, è Endrick del Real Madrid.

Cardinale che ha ottimi rapporti con la sua agenzia di procura, la Roc Nation. Ci aveva provato già in estate, ma il calciatore non è stato fatto partire dal Real, anzi. Mourinho ha rilanciato garantendogli un certo tipo di minutaggio e di utilizzo, cosa che finora non è avvenuta: da qui di nuovo queste voci alimentate anche dalle dichiarazioni recenti del calciatore. Se dovesse rimanere questo il suo tempo di utilizzo in Spagna, a gennaio sceglierà di partire per andare a giocare. C'è ovviamente concorrenza: Endrick piace tantissimo anche alla Roma di Gasperini e ci sono tanti club di Premier League in fila.

Al Milan piace tantissimo il ragazzo e non è vero che negli ultimi giorni il brasiliano ha rifiutato il club rossonero: in realtà non ha preso nessun tipo di decisione perché lascia aperte tutte le porte per poi arrivare a gennaio e prendere una decisione. C'è l'ostacolo Real Madrid perché Mourinho continua a dire di non volerlo lasciare partire, nonostante non lo faccia giocare e lo utilizzi col contagocce.

Dal punto di vista dirigenziale, dal board del Madrid filtra che non accetterebbero cifre inferiori ai 60 milioni di euro: nel caso in cui ci fosse la possibilità di andare a prendere Endrick a titolo definitivo la cifra sarebbe dai 60 milioni in su. Da capire se Cardinale vorrà impegnarsi economicamente anche a gennaio dopo che già in estate, tra Ramos e Moreira, ci sono stati colpi economicamente impegnativi.

Oltre ad Endrick piace molto anche Tresoldi, giocatore del Bruges. Anche qui la valutazione che fa il club belga è altissima, e dal Belgio tanti giornalisti vicini al club fanno filtrare in modo forte - come è successo anche negli anni scorsi con De Ketelaere e con Jashari - la volontà di non volersi neanche sedere durante il mercato di gennaio per parlare dell'attaccante. Probabilmente qui le cifre possono anche superare i 60 milioni di euro.

I movimenti del Milan non riguarderanno solo l'attacco perché andrà inserito assolutamente un nuovo centrale di difesa. Tomori è sulla via del recupero e dopo la sosta dovrebbe tornare: da capire se già con il Frosinone. Sono da verificare anche le condizioni di Pavlovic dopo le coliche renali dei giorni scorsi. C'è comunque da inserire un altro tassello in difesa perché Gabbia tornerà al 2027 inoltrato mentre Gila, che era stato preso per fare il centrale, sta giocando da terzino destro. C'è sicuramente Diawara che si è rivelato affidabile e duttile, ma rimane un ragazzo di 20 anni che non può portare il peso della difesa rossonera sulle spalle. C'è bisogno di inserire un nuovo tassello anche per permettere all'allenatore di fare le giuste rotazioni e non spremere sempre i soliti. Al momento è da attenzionare il nome di Sylla dell'Union Saint-Gilloise

Si valuta anche un possibile rinforzo sugli esterni perché è evidente che Estupinan non stia convincendo più. Dopo che Amorim in estate si era opposto alla sua partenza, in Genoa-Milan l'allenatore gli ha preferito Musah nella posizione di terzino sinistro. Su Bartesagh il tecnico continua a pensarlo più come un giocatore offensivo che difensivo e quindi magari verrà utilizzato nuovamente in posizione più avanzata. Da capire che occasioni potranno esserci o se ci sarà l'opportunità di riportare alla base Athekame, interrompendo il prestito dal Lione.

Cardinale ha promesso un'altra sessione aggressiva e vedremo se sarà di parola. Vedremo nelle prossime settimane cosa succederà.