Generali Stadium, nuovi rallentamenti? Le istituzioni di Comune e Regione tranquillizzano

L'assessora Riva e il sottosegretario allo sport della Regione Lombardia Picchi hanno tranquillizzato sui possibili rallentamenti del Generali Stadium

Il progetto del Generali Stadium è uscito allo scoperto nemmeno da due settimane ma già si è parlato di diversi, nuovi, rallentamenti a causa dei alcune perplessità del Comune di Milano. Secondo quanto viene riportato questa mattina dal Corriere della Sera, infatti, il Consiglio Comunale avrebbe espresso dei dubbi in merito all'aspetto della sostenibilità del progetto presentato da Milan e Inter, grazie al lavoro degli studi di fama internazionale Foster + Partners e MANICA. Dunque sarebbero state richieste delle verifiche e degli approfondimenti in materia (LEGGI QUI L'ARTICOLO).

Quest'oggi all'evento di presentazione della Powerade Milano Half Marathon, MilanNews.it ha intervistato sia Martina Riva, Assessora allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili del Comune di Milano, che Federica Picchi, Sottosegretario allo Sport della Regione Lombardia. La prima ha rassicurato sul tema delle richieste avanzate dal Consiglio Comunale, la seconda ha dato un suo parere generale sul tema del nuovo stadio e sulle infrastrutture sportive a livello più ampio.

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