News Generali Stadium, il Consiglio comunale chiede Valutazione ambientale anticipata. Sala: "Non intendo avere ripensamenti"

Il Consiglio comunale di Milano, riporta il Corriere della Sera, ha chiesto alla Giunta di subordinare la procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS) a una Valutazione di impatto sanitario (VIS) che analizzi i rischi ambientali legati a demolizioni, smaltimenti e bonifiche per quanto riguarda il Generali Stadium, presentato una decina di giorni fa.

Il sindaco Beppe Sala questa mattina ha risposto a una domanda sul tema: "È evidente che continuare a rimettere in discussione la questione stadio è un regalo alla destra. Non vorrei che ci illudessimo che abbiamo già vinto. Rispetto l'opinione del Consiglio comunale ma il Consiglio rispetterà il fatto che io non intendo avere ripensamenti. Ne parleremo in Giunta ma non intendo avere ripensamenti sullo stadio. Ne abbiamo parlato per tre anni, ognuno faccia quello che ritiene, io continuerò a essere un uomo coerente, cercherò di andare avanti sul percorso dello stadio".

Dichiarazioni che fanno eco a quelle rilasciate dall'Assessora Martina Riva a MilanNews.it: "Piccoli ostacoli interni al Consiglio Comunale? Non saranno un problema, siamo convinti della bontà della nostra operazione e andremo avanti: se lo merita la città, le squadre e i tifosi che hanno voglia di un o stadio pienamente accessibile. Il Generali Stadium mi piace tantissimo, ha superato ogni aspettativa"