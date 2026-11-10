Ecco quando gioca Alpha Cisse con l'Italia in questa sosta Nazionali
La stagione di Alphadjo Cisse procede a gonfie vele. Domenica al Luigi Ferraris, contro il Genoa, ha segnato l'ottavo gol della sua stagione, già il quinto del suo campionato: numeri che, tra i coetanei, lo piazzano dietro solamente al fuoriclasse del Barcellona Lamine Yamal. Le prestazioni con la maglia del Milan, sono valse al giovane classe 2006 la meritatissima convocazione in Nazionale maggiore da parte del CT Roberto Mancini. Da capire se avrà la possibilità di esordire nei due impegni previsti per l'Italia in questa sosta, entrambi contro squadre in cui militano compagni di squadra rossoneri.
Alphadjo Cisse (Italia)
Italia-Francia, giovedì 12 novembre ore 20.45, Milano - UEFA Nations League
Belgio-Italia, domenica 15 novembre ore 20.45, Bruxelles - UEFA Nations League
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