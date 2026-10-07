Nuovo San Siro, bocciati i ricorsi: quali sono i prossimi passi per Milan e Inter

Il Tar della Lombardia ha bocciato i 5 ricorsi contro la vendita di San Siro: Milan e Inter hanno il via libera. Ecco quali sono i prossimi passi

Una sentenza molto attesa quella emessa ieri pomeriggio dal TAR della Lombardia in merito ai 5 ricorsi presentati da cittadini e associazioni contro la vendita dell'attuale stadio di San Siro da parte del Comune di Milano ai club di Milan e Inter. La risposta del Tribunale Amministrativo Regionale è stata netta e decisamente positiva per rossoneri e nerazzurri: bocciate tutte le istanze e di consueguenza via libera per mandare avanti il progetto del nuovo impianto a San Siro.

SAN SIRO, 5 RICORSI BOCCIATI DAL TAR

Nella mattinata di oggi, Gazzetta.it cerca di fare il punto sulla decisione del TAR della Lombardia di bocciare i 5 ricorsi presentati contro la vendita di San Siro. Relativamente all'udienza dello scorso 23 giugno, i giudici ieri hanno giudicato inammissibili i primi 4 appelli, per questioni di carattere processuali, e respinto il quinto nel merito. Questo vuol dire, in parole povere, che l'atto di vendita e il rogito di Milan e Inter rimane valido: inoltre i temi di questi 5 ricorsi non potranno essere ripresentati più avanti. Per l'accusa, le uniche strade rimangono gli appelli al Consiglio di Stato, altri ricorsi su prossimi procedimenti o la turbativa d'asta che ancora rimane un tema insoluto.

NUOVO SAN SIRO, I PROSSIMI PASSI

Scendendo ora nel concreto, quali sono i prossimi passi per Milan e Inter in vista del nuovo San Siro. Ora i club hanno un maggiore respiro e spazio per poter mandare avanti il loro cronoprogramma. Il prossimo punto chiave è la presentazione del nuovo progetto preparato studi Foster + Partner e Manica: il render è atteso tra i mesi di ottobre e novembre. Contemporaneamente bisognerà affrontare il passaggio chiave della Valutazione Ambientale Strategica, su cui un parere definitivo è atteso per metà dicembre: un modo per valutare l'impatto ambientale dell'opera. Il progetto totale vale circa 2.3 miliardi di euro, di questi circa 700 milioni saranno destinati al nuovo impianto. Lo stadio avrà 71.500 posti, di cui 13.000 premium; nell'area circostante sarà costruito un hotel, un centro commerciale e degli uffici; ci sarà spazio anche per diffuse aree verdi. Del vecchio stadio rimarranno in piedi solo il settore blu e parte di quello arancio. Entro marzo 2027 si vuole presentare il piano di fattibilità e quello attuativo: in generale l'iter di approvazione sarà concluso, se tutto va bene, entro l'estate 2027. Da lì poi cominceranno i lavori, con l'obiettivo ultimo di avere il nuovo stadio pronto per il 2031.

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