PROBABILE FORMAZIONE - Verso Milan-Frosinone: torna Pavlovic, Pulisic da valutare
Dopo la seconda sosta stagionale, l'ultima del 2026, il Milan di Ruben Amorim torna a tuffarsi sul campionato. I rossoneri scenderanno in campo contro il Frosinone a San Siro per il match valido per la dodicesima giornata di Serie A, con calcio d'inizio previsto per domenica 22 novembre alle 18.00. Si riportano di seguito tutte le informazioni utili sulla partita: probabili formazioni, le ultime notizie, gli arbitri e dove vedere il match.
PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-3-3)
16 Maignan
34 Gila 5 De Winter 31 Pavlovic 13 Diawara
80 Musah 14 Modric 12 Rabiot
22 Moreira 9 G. Ramos 11 Pulisic
A disposizione: 41 Bouyer, 96 Torriani, 42 F. Terracciano, 48 M. Cissé, 33 Bartesaghi, 2 Estupinan, 47 Perera, 30 Jashari, 28 Comotto, 55 Vos, 40 Ossola, 20, Hutchinson, 70 Cisse, 49 Menon, 73 Camarda. Allenatore: Ruben Amorim
Ballottaggi: /
Infortunati: Saelemaekers, P. Terracciano, Gabbia, Chukwueze, Loftus-Cheek, Tomori
Squalificati: /
Diffidati: /
VERSO MILAN-FROSINONE, LE ULTIME NOTIZIE
La sosta ha ridato Pavlovic ad Amorim: se oggi il serbo si allenerà in gruppo e confermerà le buone sensazioni fisiche, sarà titolare domenica. La difesa sarà completata da Gila da terzino destro, l'adattato Diawara da terzino sinistro, preferito sia ad Estupinan che a Bartesaghi, e De Winter al centro. A centrocampo certa la presenza di Modric con Musah di fianco e Rabiot nell'ormai consueto ruolo ibrido. Davanti confermato Goncalo Ramos, ancora alla ricerca del gol in campionato, con Diego Moreira alla sua destra e Pulisic a sinistra; l'americano è in gran forma, ma anche reduce dal volo transoceanico, quindi Cisse resta sugli scudi.
MILAN-FROSINONE, LA DESIGNAZIONE ARBITRALE
Arbitro: PAIRETTO
Assistenti: PALERMO – LAUDATO
IV uomo: CHIFFI
VAR: PEZZUTO
AVAR: PRONTERA
DOVE VEDERE MILAN-FROSINONE
Milan-Frosinone, domenica 22 novembre 2026
Ore: 18:00
Stadio: San Siro
TV: Dazn, Zona DAZN, SkySport
Streaming: Dazn, NowTV
Web: diretta testuale su MilanNews.it
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