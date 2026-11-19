News PROBABILE FORMAZIONE - Verso Milan-Frosinone: torna Pavlovic, Pulisic da valutare

Domenica il Milan affronterà il Frosinone nella dodicesima giornata del campionato di Serie A: le probabili formazioni e le info per il match.

Dopo la seconda sosta stagionale, l'ultima del 2026, il Milan di Ruben Amorim torna a tuffarsi sul campionato. I rossoneri scenderanno in campo contro il Frosinone a San Siro per il match valido per la dodicesima giornata di Serie A, con calcio d'inizio previsto per domenica 22 novembre alle 18.00. Si riportano di seguito tutte le informazioni utili sulla partita: probabili formazioni, le ultime notizie, gli arbitri e dove vedere il match.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-3-3)

16 Maignan

34 Gila 5 De Winter 31 Pavlovic 13 Diawara

80 Musah 14 Modric 12 Rabiot

22 Moreira 9 G. Ramos 11 Pulisic

A disposizione: 41 Bouyer, 96 Torriani, 42 F. Terracciano, 48 M. Cissé, 33 Bartesaghi, 2 Estupinan, 47 Perera, 30 Jashari, 28 Comotto, 55 Vos, 40 Ossola, 20, Hutchinson, 70 Cisse, 49 Menon, 73 Camarda. Allenatore: Ruben Amorim

Ballottaggi: /

Infortunati: Saelemaekers, P. Terracciano, Gabbia, Chukwueze, Loftus-Cheek, Tomori

Squalificati: /

Diffidati: /

VERSO MILAN-FROSINONE, LE ULTIME NOTIZIE

La sosta ha ridato Pavlovic ad Amorim: se oggi il serbo si allenerà in gruppo e confermerà le buone sensazioni fisiche, sarà titolare domenica. La difesa sarà completata da Gila da terzino destro, l'adattato Diawara da terzino sinistro, preferito sia ad Estupinan che a Bartesaghi, e De Winter al centro. A centrocampo certa la presenza di Modric con Musah di fianco e Rabiot nell'ormai consueto ruolo ibrido. Davanti confermato Goncalo Ramos, ancora alla ricerca del gol in campionato, con Diego Moreira alla sua destra e Pulisic a sinistra; l'americano è in gran forma, ma anche reduce dal volo transoceanico, quindi Cisse resta sugli scudi.

MILAN-FROSINONE, LA DESIGNAZIONE ARBITRALE

Arbitro: PAIRETTO

Assistenti: PALERMO – LAUDATO

IV uomo: CHIFFI

VAR: PEZZUTO

AVAR: PRONTERA

DOVE VEDERE MILAN-FROSINONE

Milan-Frosinone, domenica 22 novembre 2026

Ore: 18:00

Stadio: San Siro

TV: Dazn, Zona DAZN, SkySport

Streaming: Dazn, NowTV

Web: diretta testuale su MilanNews.it