Bruno Fernandes-Milan: parla l'esperto di mercato Moretto

Questo un estratto delle parole di Matteo Moretto, giornalista ed esperto di mercato che, in merito ad una possibile trattativa tra il Milan e Bruno Fernandes, ha voluto spiegare tutti i retroscena. Il portoghese potrebbe aprire ad un trasferimento in Italia:

MORETTO RACCONTA L'IDEA BRUNO FERNANDES

"Non possiamo negare che a Bruno piacerebbe tornare in Italia, e l'idea di farlo con un grande club lo stuzzica parecchio. E' vero, in estate ci sono stati contatti con il Milan, ma anche la Juventus sarebbe stata intenzionata a proseguire una possibile trattativa per il portoghese. Comolli infatti, parallelamente a Bernardo Silva avrebbe voluto anche parlare più approfonditamente anche con Bruno, quando la Juve era però ancora in corsa per la Champions, parliamo quindi di campionato in corso. I bianconeri si erano mossi prima dei rossoneri".