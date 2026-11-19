Milan-Endrick: Pellegatti ottimista sull'arrivo del brasiliano

La situazione tra il Milan e il talento del Real Madrid Endrick non è ancora definita, ma una cosa è certa: i rossoneri sono interessati non poco al gioiello dei blancos. Con Mourinho non sta trovando spazio, e una possibile esperienza in Serie A potrebbe quindi rivelarsi fondamentale per la sua carriera. Al Milan troverebbe minutaggio, fiducia e un ambiente dove rilanciarsi. Così, nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato della questione Endrick e delle continue voci che accostano l'attaccante brasiliano del Real Madrid di Mourinho al Milan:

PELLEGATTI OTTIMISTA SU ENDRICK

"Mourinho si è sempre opposto alla cessione sia al Milan che alla Roma. Io continuo a avere fiducia in questa trattativa. Mourinho però non può essere certamente il Deus ex machina di questa trattativa perché parla Cardinale con Florentino, parlano l'agente di Endrick, CEO della Rock Nation, gemello del futuro CEO della Milan Sports Entertainment MSE. Quindi ho proprio fiducia che se il Milan vuole acquistare, perché poi o per questione economica o questione di opportunità non lo so, ma se Cardinale punta su questo giocatore trova il modo di convincere Florentino Perez".

ENDRICK-MILAN: IL PUNTO

Il Corriere dello Sport riporta informazioni importanti sulle cifre che possiamo confermare anche noi e diamo anche maggiori dettagli. Il Real Madrid sogna una cessione di circa 70 milioni di euro, più o meno la cifra che il Milan ha pagato per Gonçalo Ramos all'inizio della stagione, per negoziare Endrick a titolo definitivo. E deve essere a titolo definitivo: il Real Madrid non vuole un nuovo prestito e nemmeno Endrick vuole un nuovo prestito. Abbiamo parlato diverse volte negli ultimi giorni del fatto che un nuovo prestito è scartato da entrambe le parti. Oltre alla cifra intorno ai 70 milioni di euro per una cessione, il Real Madrid vuole anche inserire un'opzione di riacquisto intorno agli 80 milioni di euro. Ora resta da vedere se i colloqui embrionali passeranno a una proposta definitiva concreta".