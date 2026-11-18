Pulisic magic moment: Chris è tornato decisivo nel Milan e in Nazionale

Lo avevamo già raccontanto, ma Pulisic ha deciso di confermarlo direttamente sul campo. Gol in rovesciata con gli Stati Uniti e un momento d'oro anche in rossonero. Chris è stato infatti decisivo nelle ultime uscite ufficiali del Milan in campionato, tra gol nel derby, a Udine e contro il Genoa. Dopo una seconda parte di stagione da incubo vissuta con Massimiliano Allegri, Capitan America sembra essersi ripreso finalmente il suo posto nel Milan. Quello da leader assoluto.

PULISIC E' TORNATO

Dopo un Mondiale un po' sottotono, anche complicato dagli infortuni, e la prima sosta stagionale saltata proprio per dei problemi fisici, il giocatore del Milan in questa sosta si è ripreso anche la sua Nazionale. Dopo la doppietta nella gara di andata contro Haiti in CONCACAF Nations League, anche in quella di ritorno Pulisic ha lasciato il segno con un gol in rovesciata e una prestazione globale da applausi nelle scorse ore contro Haiti.

SALA (DAZN) CREDE NELL'AMERICANO

"Pulisic secondo me, e l'ho visto da vicino a Genova, è tornato quel giocatore del 2025. Non nella seconda parte, ma quello di inizio anno con Allegri e di fine stagione con Conceiçao. E' un giocatore dominante, il più importante della squadra insieme a Rabiot. Chris è capace di essere spesso decisivo nelle partite decisive. Lo vedo bene anche fisicamente, prima non lo era ma anche di testa. E' in fiducia e il sistema di gioco di Amorim lo aiuta, si trova il suo spazio e va a lavorare con e senza palla. Sono convinto potrà fare davvero una grandissima stagione".