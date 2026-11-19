Esclusiva MN Huntelaar: "Milan, la doppietta al Catania momento speciale. Bello giocare con Dinho. Via il giorno dell'arrivo di Ibra perché giocavo fuori ruolo"

Le dichiarazioni di Klaas-Jan Hunterlaar in esclusiva ai microfoni di Alessandro Schiavone per MilanNews.it

Klaas-Jan Huntelaar si è concesso in esclusiva a MilanNews.it, intervistato da Alessandro Schiavone ad Amsterdam. L'attaccante olandese ha vestito la maglia rossonera nella stagione 2009/10, quella successiva alla partenza di Kaká, mettendo a segno 7 gol in 30 presenze. Arrivato dal Real Madrid, Huntelaar lasciò il Milan nell'estate successiva per trasferirsi allo Schalke 04. Nel corso dell'intervista, l'ex centravanti ha ripercorso i suoi ricordi in rossonero, soffermandosi in particolare sulla doppietta al Catania, una delle sue serate più memorabili a San Siro, e sull'esperienza condivisa con Ronaldinho. Un consiglio, infine, a Gonçalo Ramos, alle prese con un momento complicato sotto porta.



Klaas-Jan, una sola stagione al Milan, nel 2009/10. Che ricordi hai della tua esperienza in rossonero?

"Ho ricordi bellissimi.

Il Milan è un grande club, con una bella atmosfera allo stadio. È stato davvero bello giocare lì".



La doppietta contro il Catania, soprattutto il secondo gol, il pallonetto, è rimasta nella storia del Milan.

"È uno dei momenti più belli. Il pallonetto contro il Catania e i due gol negli ultimi minuti... è stato un momento speciale".



Il 28 agosto 2010 lasciasti il Milan per lo Schalke 04, lo stesso giorno in cui Ibrahimović arrivò dal Barcellona. Temesti la concorrenza di Ibra oppure volevi tornare a essere il protagonista altrove?

"Giocavo largo, ero sulla fascia, che non era il mio ruolo! In quel momento sentii che era giusto lasciare il club".



Com'è stato giocare con Ronaldinho, tornato in campo lo scorso weekend dopo il ritiro?

"È stato bello, era un grande giocatore che si divertiva sempre a giocare! In campo faceva anche qualcosa di speciale, quindi era bello".



Gonçalo Ramos sta faticando a trovare la via del gol. Anche tu hai attraversato momenti simili... Che consiglio gli daresti?

"Gli direi di concentrarsi semplicemente sul gioco e di godersi il momento".