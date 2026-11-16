Primo Piano Calciomercato Milan, Cardinale prepara nuovi investimenti importanti. Ecco perché non si fermerà

Il piano del patron rossonero è ambizioso e vuole creare una rosa di alto livello. Si cercano calciatori forti tecnicamente e con leadership

Il calciomercato del Milan è pronto a vivere sessioni importanti perché Gerry Cardinale non ha intenzione di fermarsi. Le parole dei giorni scorsi, sia pubbliche sia private, sono un manifesto chiaro di quello che il patron milanista ha intenzione di fare per riportare in alto il Milan. Se ci riuscirà o meno lo potrà dire solo il tempo e la tipologia delle scelte che farà, ma di certo non gli mancano voglia, visione e risorse economiche. Da uno che ha battuto Netflix per l’acquisizione di Warner Bros. ci si può aspettare di tutto. Tra le varie cose che ha capito è che il clima di mediocrità attorno ai risultati ha guastato la mentalità di un club e di un ambiente che, invece, deve puntare a stare sempre al massimo. Ma per tornare a quei livelli servono diversi fattori: struttura decisionale chiara (che sarà ultimata da Markus Krösche, che risponderà sempre a Cardinale che avrà sempre l'ultima parola e sarà sempre coinvolto nelle trattative), calciatori forti in rosa, presenza politica nei palazzi del potere, connessione con i tifosi e credibilità. Quelli che possono sembrare degli slogan fini a loro stessi, sono dei manifesti programmatici ai quali si può legittimamente credere o meno. Il solo modo per poter valutare il lavoro di Cardinale è guardare come opererà e poi trarne delle conclusioni.

Milan, il piano di Cardinale: 16-18 giocatori di alto livello

Lui è carico a pallettoni e tra gennaio e la prossima estate ci saranno campagne di calciomercato di un certo peso. Il motivo è presto detto: c’è la necessità di alzare in maniera importante il livello della rosa, arrivando a creare uno zoccolo duro di 16-18 giocatori di una certa caratura ai quali poter affiancare giovani da far crescere e valorizzare. Ecco perché sul mercato, il Milan andrà a cercare non solo profili forti tecnicamente, ma anche elementi di grande leadership che possano affiancare chi già c’è al Milan dentro il gruppo portante. È fondamentale alzare il livello di personalità della squadra, anche con caratteri forti che diano uno stimolo diverso nel corso della quotidianità di Milanello. Questi giocatori, inevitabilmente, costano ma Cardinale non vuole porsi limiti. Questo magari non vuol dire che il Milan prenderà un calciatore da cento milioni, ma che si possa andare nel solco operativo tracciato da Diego Moreira, quello si. Il tutto di concerto e di concetto con Ruben Amorim, che viene difeso a spada tratta dal patron milanista e con il quale ha intenzione di aprire un ciclo lungo. E la visione è quella di arrivare a prendere i Van Dijk nella fase pre-prime piuttosto che prenderli a 35 anni (ammesso e non concesso che uno così lo prenderei adesso).

A mio avviso, servirebbe un innesto alla Sandro Tonali. E non è da escludere che, nei prossimi anni, il Milan possa provare a riportarlo a casa nonostante adesso giochi per un club complesso con il quale trattare come il Tottenham. Nel mentre proseguono i dialoghi per arrivare a chiudere il rinnovo di Adrien Rabiot e anche quello di Alphadjo Cisse.

Milan, Tomori verso il rientro: Pavlovic recuperato

Per quanto concerne il ritorno al lavoro in vista della partita di domenica contro il Frosinone, potrebbero arrivare due buone notizie sul fronte della difesa: Fikayo Tomori sarà rivalutato oggi e se tutto andrà per il verso giusto, potrà iniziare a lavorare per tornare in gruppo. Strahinja Pavlovic, invece, ha smaltito il fastidioso e colloso problema legato a delle coliche emerse dopo il derby e che gli hanno impedito di potersi allenare con regolarità.