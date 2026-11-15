Esclusiva MN Janssen: "Moreira, il derby la svolta per lui. Si è imposto rapidamente al Milan. Lo preferisco a destra"

L'intervista di MilanNews.it sul momento di Diego Moreira tra Milan e Belgio.

La redazione di MilanNews.it ha intervistato il collega belga Louis Janssen, del quotidiano "La Dernière Heure", per un commento sul grande momento che sta vivendo Diego Moreira, tra rossoneri e Nazionale.

Che inizio di stagione per Moreira...

"In Belgio siamo tutti felici, ma anche sorpresi dalla rapidità con cui Diego Moreira sta crescendo in questa stagione. Per la nostra Nazionale poter contare sulla sua esuberanza e sulla sua creatività rappresenta un grande valore aggiunto. È un giocatore capace di inventare qualcosa dal nulla".

Dove si esprime meglio?

"Personalmente lo preferisco a destra, anche se so che può fare molto bene anche a sinistra. Per quanto riguarda la Nazionale, la sua migliore opportunità è quella di conquistarsi un posto sulla fascia destra, considerando che sulla sinistra ci sono Doku (e, in misura minore, Godts) a occupare quella posizione".

La scelta del Belgio?

"Siamo molto contenti che abbia scelto il Belgio, tra l'altro. Per lungo tempo aveva rappresentato il Portogallo nelle selezioni giovanili. La sua scelta ci ha dato una grande spinta, anche perché negli ultimi anni abbiamo perso diversi giocatori con doppia nazionalità, come Karetsas, El Khannouss e Bounida. Contro il Senegal, al Mondiale, quando ci siamo qualificati in maniera insperata, aveva fatto un ingresso in campo straordinario, facendosi conoscere da tutto il Paese. Successivamente, però, Rudi Garcia non ha più puntato molto su di lui. Van Bommel, invece, sembra intenzionato ad attribuirgli un ruolo diverso e uno status più importante".

Dove può ancora migliorare?

"È ancora giovane e ha enormi margini di miglioramento. Non ci aspettavamo che riuscisse a imporsi così rapidamente nel Milan, né che arrivasse a costare 50 milioni di euro. Credo che la sua prestazione contro l'Inter sia stata una svolta, non soltanto per tutti noi, ma anche per lui stesso. È un giocatore capace di adattarsi rapidamente al proprio ambiente, sia dentro che fuori dal campo. E, in più, lo fa sempre con il buonumore e il sorriso".

di Antonio Vitiello