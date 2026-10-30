Clemens Fritz: "Füllkrug? Mai stati scettici, eravamo in contatto da un bel po'. Qui ha un ambiente che conosceva già e che lo esalta. E forse a 33 anni è meglio che a 29..."

Il direttore sportivo del Werder Brema ha rilasciato un'intervista ai nostri microfoni nella quale ha parlato dell'ex rossonero Niclas Fullkrug

In esclusiva Clemens Fritz, direttore sportivo del Werder Brema ed ex nazionale tedesco. Da terzino destro ha vestito, tra le altre, le maglie di Bayer Leverkusen e Werder Brema, oltre a quella della Germania, con cui ha partecipato a Euro 2008. Ai microfoni di MilanNews.it, nell'intervista realizzata dal giornalista Alessandro Schiavone, Fritz racconta il ritorno di Niclas Füllkrug al Weserstadion e spiega i motivi della sua rinascita dopo le difficoltà incontrate al West Ham e al Milan.

Undici gol in nove partite tra Bundesliga e DFB-Pokal dal suo ritorno al Werder Brema. Niclas Füllkrug è tornato a essere protagonista, tanto da firmare martedì una doppietta in Coppa di Germania contro il suo ex Borussia Dortmund. Ma perché in Germania l'attaccante sta ritrovando la continuità e il rendimento che erano mancati nella sua esperienza in rossonero? Ecco l'analisi del direttore sportivo del Werder Brema.

Füllkrug ha segnato 11 gol in nove partite dal suo ritorno al Weserstadion. Perché sta facendo così bene qui, mentre al Milan le cose non sono andate altrettanto bene?

«Innanzitutto, per noi era importante riaverlo qui e siamo davvero molto felici del suo ritorno a Brema. Credo che siamo riusciti a offrirgli un ambiente nel quale si sente estremamente a suo agio. È un giocatore che sa di cosa ha bisogno, sia per quanto riguarda il lavoro in allenamento sia per quanto riguarda il proprio corpo. Naturalmente, è importante prestare attenzione a questi aspetti. Per questo, nella partita di Coppa contro il Dortmund non è partito titolare: dobbiamo tenere conto anche della gestione dei suoi carichi di lavoro. Si allena con grande intensità e trascina la squadra con il suo esempio. Siamo davvero felici che sia qui. Credo che sia il pacchetto complessivo che gli offre Brema a fare la differenza».

L'attuale Füllkrug, a 33 anni, è ancora più forte rispetto al giocatore che, a 29 anni, segnò 16 gol nella stagione 2022-23 con la maglia del Werder Brema?

«Credo sia difficile fare un paragone, ma oggi è più esperto e questo, naturalmente, comporta dei vantaggi. Ed è proprio questo il punto: sa di cosa ha bisogno, conosce il proprio corpo e sa cosa deve fare per raggiungere la sua migliore condizione fisica. Lavoriamo intensamente con lui e manteniamo un dialogo costante, confrontandoci regolarmente. Per noi è importante che ci trasmetta anche le sue sensazioni, che ci dica come si sente. Come ho detto, questo scambio è fondamentale. È un vantaggio anche il fatto che conosca Brema e il suo ambiente. È questo che possiamo offrirgli e che cerchiamo di garantirgli giorno dopo giorno. E lui ci ripaga settimana dopo settimana con prestazioni di altissimo livello».

Eravate scettici quando avete deciso di riportarlo a Brema? Nelle ultime due stagioni aveva segnato appena quattro gol complessivi tra West Ham (tre) e Milan (uno). Del resto, non è il primo e non sarà l'ultimo attaccante ad aver faticato in rossonero: basti pensare a Higuain, il Balotelli bis, Morata, Giménez e Nkunku, oppure a Gonçalo Ramos, che sta incontrando difficoltà al momento.

«Non siamo stati affatto scettici! Abbiamo agito con assoluta convinzione. Ero in contatto con Niclas già da molto tempo: il nostro rapporto non si è mai interrotto e avevamo anche giocato insieme alcuni anni fa. Avevamo quindi un ottimo dialogo. Lo conosco molto bene e lui conosce il Werder. Per questo non c'era alcuno scetticismo».

Sabato sera, durante il programma televisivo Sportstudio (la Domenica Sportiva tedesca, ndr), aveva detto che tornare al Werder Brema era stata la scelta giusta, il club perfetto per lui.

«Sì, e noi siamo davvero molto felici che sia qui».