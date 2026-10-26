Primo Piano ESCLUSIVA MN - Trevisani: "Grande fiducia in Amorim, ma faccia giocare di più Cisse. Ramos è forte, ma..."

Il giornalista Riccardo Trevisani ha commentato il momento del Milan in esclusiva ai microfoni di Milannews.it

All'indomani della bella vittoria del Milan in casa dell'Udinese, la redazione di Milannews.it ha intervistato in esclusiva Riccardo Trevisani, giornalista di Mediaset, il quale ha parlato anche di Ruben Amorim e dell'arrivo in rossonero di un nuovo Head of Football. Queste le sue parole:

Partiamo dalla reazione dopo Bournemouth: ti aspettavi un Milan così autoritario nonostante le assenze?

"Per niente. Vero che il calendario ha messo davanti una delle tre peggiori al momento, ma è stata una partita seria e una risposta fortissima".

Ci sono due forme di critica nei confronti di Amorim: la prima quella che si basa sulle scelte che poi generano i risultati (vedi Benfica e Bournemouth), la seconda sembra un po’ aprioristica: secondo te perché?

"E' un allenatore straniero. Non ha amici nella stampa ed essendo nuovo in una società sempre in difficoltà nel proteggere il suo interno. Cardinale è piu presente, ma non basta. Ci vuole migliore comunicazione, presenza e competenza. E mediaticamente è stato massacrato senza motivo. Per fortuna non da tutti".

Al Milan manca un Head of Football o direttore sportivo. Pensi che colmare questo vuoto possa dare ad Amorim una fase di confronto superiore a quella che ha adesso?

"Penso che ci voglia comunque tempo anche prendendo un direttore sportivo forte. Penso pure che la simbiosi societa-tecnico funzioni sempre, ce lo dimostra chiaramente l’Arsenal o, per restare in italia, il Como".

In estate era emersa la volontà dj Amorim di sviluppare un gioco dominante e offensivo che esaltasse la prima punta, ma Ramos sembra spesso solo: è questione di tempo e lavoro?

"E' una questione di tempo, lavoro, abitudine e anche compagni. Tolti quelli che finiscono in 'ic' il Milan non ha grandi passatori. Detto questo Ramos è molto forte, ma 74 milioni sono troppi".

Se tu fossi un tifoso del Milan, oggi saresti più contento o dubbioso di quello che sta producendo la squadra?

"Sarei molto contento di aver cambiato allenatore a maggio. Non andare in Champions senza avere le coppe è stata una disgrazia irrecuperabile. Basti vedere la Lazio, meno forte del milan, senza coppe vola. Quindi darei grande fiducia ad Amorim a cui l’unica richiesta che farei è di dare spazio a Bartesaghi e Cisse. Soprattutto il minutaggio del secondo è molto basso rispetto al rendimento e non capisco il motivo".

Ultima: sei l’head of football del Milan, dove interverresti a gennaio sul mercato?

"Se non c’è fiducia in Camarda, cosa che io avrei invece, bisognava prendere Icardi. Per il resto il Milan è una buonissima squadra con un buonissimo allenatore. Finalmente".