ESCLUSIVA MN - Trevisani: "Grande fiducia in Amorim, ma faccia giocare di più Cisse. Ramos è forte, ma..."
All'indomani della bella vittoria del Milan in casa dell'Udinese, la redazione di Milannews.it ha intervistato in esclusiva Riccardo Trevisani, giornalista di Mediaset, il quale ha parlato anche di Ruben Amorim e dell'arrivo in rossonero di un nuovo Head of Football. Queste le sue parole:
Partiamo dalla reazione dopo Bournemouth: ti aspettavi un Milan così autoritario nonostante le assenze?
"Per niente. Vero che il calendario ha messo davanti una delle tre peggiori al momento, ma è stata una partita seria e una risposta fortissima".
Ci sono due forme di critica nei confronti di Amorim: la prima quella che si basa sulle scelte che poi generano i risultati (vedi Benfica e Bournemouth), la seconda sembra un po’ aprioristica: secondo te perché?
"E' un allenatore straniero. Non ha amici nella stampa ed essendo nuovo in una società sempre in difficoltà nel proteggere il suo interno. Cardinale è piu presente, ma non basta. Ci vuole migliore comunicazione, presenza e competenza. E mediaticamente è stato massacrato senza motivo. Per fortuna non da tutti".
Al Milan manca un Head of Football o direttore sportivo. Pensi che colmare questo vuoto possa dare ad Amorim una fase di confronto superiore a quella che ha adesso?
"Penso che ci voglia comunque tempo anche prendendo un direttore sportivo forte. Penso pure che la simbiosi societa-tecnico funzioni sempre, ce lo dimostra chiaramente l’Arsenal o, per restare in italia, il Como".
In estate era emersa la volontà dj Amorim di sviluppare un gioco dominante e offensivo che esaltasse la prima punta, ma Ramos sembra spesso solo: è questione di tempo e lavoro?
"E' una questione di tempo, lavoro, abitudine e anche compagni. Tolti quelli che finiscono in 'ic' il Milan non ha grandi passatori. Detto questo Ramos è molto forte, ma 74 milioni sono troppi".
Se tu fossi un tifoso del Milan, oggi saresti più contento o dubbioso di quello che sta producendo la squadra?
"Sarei molto contento di aver cambiato allenatore a maggio. Non andare in Champions senza avere le coppe è stata una disgrazia irrecuperabile. Basti vedere la Lazio, meno forte del milan, senza coppe vola. Quindi darei grande fiducia ad Amorim a cui l’unica richiesta che farei è di dare spazio a Bartesaghi e Cisse. Soprattutto il minutaggio del secondo è molto basso rispetto al rendimento e non capisco il motivo".
Ultima: sei l’head of football del Milan, dove interverresti a gennaio sul mercato?
"Se non c’è fiducia in Camarda, cosa che io avrei invece, bisognava prendere Icardi. Per il resto il Milan è una buonissima squadra con un buonissimo allenatore. Finalmente".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan