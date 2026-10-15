Primo Piano ESCLUSIVA MN - Steinblicher: “Il Salisburgo sarà cauto, la squadra è in buona condizione. Sfortunati per alcuni infortuni”

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La redazione di MilaNews.it ha intervistato in esclusiva Sebastian Steinbichler, giornalista austriaco di Kronen Zeitung

La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva qualche ora prima del match in programma questa sera tra Salisburgo e Milan Sebastian Steinbichler, collega austriaco della testata Kronen Zeitung. Di seguito le sue parole.

Come descriveresti lo stato di forma attuale del Salisburgo in vista della sfida di stasera in Europa League contro il Milan? Quali sono i principali punti di forza della squadra in questo momento?

Nonostante l'ultimo risultato e la prestazione in campionato non siano stati all'altezza dei loro standard abituali, la squadra è in buona condizione. I loro punti di forza sono l'unità, una chiara identità di gioco, la disciplina tattica, la capacità di adattarsi alle situazioni e la rapidità nelle transizioni. Inoltre, sono ancora imbattuti e godono di grande fiducia nei propri mezzi. Tuttavia, essendo arrivato un nuovo allenatore e avendo adottato un sistema di gioco in parte inedito, la squadra è ancora in una fase di apprendimento: non tutti i meccanismi sono stati ancora pienamente assimilati.

Il Salisburgo deve fare i conti con diversi infortuni e assenze. Quanto potrebbero incidere queste problematiche sull'approccio alla gara e sulla formazione iniziale contro il Milan?

Hanno avuto molta sfortuna durante la sosta per le nazionali, ma fortunatamente alcuni giocatori infortunati sono tornati a disposizione. L'assenza del capitano Nikolas Veratschnig rappresenta certamente un duro colpo, dato che è stato uno dei migliori giocatori in questo avvio di stagione; ricopriva un ruolo piuttosto offensivo, e la sua sostituzione (con Tim Drexler o Stefan Lainer) comporterà inevitabilmente qualche cambiamento.

Danny Röhl ha dichiarato che il Salisburgo vuole giocare con coraggio e senza timori reverenziali contro il Milan. Ti aspetti un pressing alto e un atteggiamento aggressivo, o piuttosto un approccio più prudente?

Immagino che adotteranno un approccio più cauto, trattandosi della prima partita stagionale in cui partono da sfavoriti. Detto questo, chiudersi totalmente in difesa non rientra nel DNA del club: cercheranno comunque di individuare il momento giusto per affondare il colpo. Sarà interessante vedere come si svilupperà la partita.

Quali giocatori del Salisburgo dovrebbe tenere d'occhio il Milan stasera? Chi potrebbe rivelarsi l'uomo chiave nel creare difficoltà ai rossoneri?

La squadra vanta molti talenti; a centrocampo, Bartosz Mazurek spicca per la sua capacità di mettere in difficoltà gli avversari. È in un ottimo stato di forma e ha già avuto un impatto notevole nel suo nuovo club. Per quanto riguarda l'attacco, il punto di riferimento principale è Haris Tabakovic. È di gran lunga il miglior attaccante del Salisburgo in termini di capacità realizzativa e possiede una notevole forza fisica. A 32 anni è ormai un giocatore esperto e oggi dovrebbe indossare la fascia da capitano.

Considerando le recenti difficoltà del Milan e la giovane rosa del Salisburgo, come prevedi che si svolgerà la partita di stasera e quale risultato sarebbe considerato positivo per il Salisburgo?

È difficile dirlo. Direi che il Salisburgo partirà con grande freschezza atletica, ma senza correre troppi rischi. Credo che un pareggio, come un 1-1, sarebbe un risultato che andrebbe benissimo al Salisburgo.