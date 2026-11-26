Esclusiva MN Dalla Grecia, Chalaris: "Milan, occhio al pressing dell'Olympiacos. Allo stadio atmosfera infuocata"

Abbiamo parlato col giornalista greco Notis Chalaris per scoprire come arriverà l'Olympiacos alla partita di Europa League col Milan

Il Milan oggi è in terra ellenica con ben 9 assenti per la sfida di Europa League contro l'Olympiacos: ad Amorim tocca una sfida difficilissima, visto che nella loro storia i rossoneri non hanno mai vinto contro squadre greche in Grecia. Ma che Olympiacos troverà il Diavolo? La redazione di MilanNews.it ne ha parlato con Notis Chalaris, giornalista di gazzetta.gr. Queste le sue dichiarazioni:

Olympiacos-Milan: in che condizioni si presenta la squadra greca a questa partita?

"La situazione potrebbe sicuramente essere migliore dal punto di vista degli infortuni. L’Olympiacos è senza il suo attaccante titolare, El Kaabi, da settembre e ora, in un breve lasso di tempo, ha perso tre giocatori chiave del centrocampo: Ese, Puertas e Chiquinho. È quindi comprensibile che per l’Olympiacos la partita non sarà affatto facile, soprattutto considerando che le sue alternative in Europa sono limitate. Detto questo, la situazione è migliorata dopo il cambio di allenatore, in particolare in termini di risultati. Alguacil ha trovato una formula efficace che rende l’Olympiacos solido in difesa, gli permette di dominare il possesso palla e lo aiuta a creare le condizioni giuste in fase offensiva".

Qual è il principale punto di forza della squadra di Alguacil?

"Direi che è il pressing. Si tratta di una filosofia simile a quella del precedente allenatore, Mendilibar. L’Olympiacos, soprattutto in casa, mette gli avversari sotto una pressione tremenda, utilizzando un approccio tattico che garantisce di non diventare vulnerabile in difesa. Credo che questo sia il principale punto di forza della squadra in questo momento".

Il Milan a cosa dovrebbe fare attenzione?

"La qualità individuale della maggior parte dei giocatori dell’Olympiacos e l’intensità che riescono a mantenere per tutta la partita. L’Olympiacos è una squadra in ottima forma fisica. Sa leggere gli avversari e individuare i punti deboli da sfruttare. Non sarà una serata facile per il Milan, soprattutto in uno stadio gremito".

Nove punti in quattro partite: che tipo di atmosfera ti aspetti domani allo stadio?

"Un’atmosfera simile a quella a cui abbiamo assistito qualche anno fa in Europa League, quando le due squadre si sono affrontate. Lo stadio sarà pienissimo, i tifosi credono nella loro squadra, soprattutto in Europa, e saranno presenti per tutti i 90 minuti. Ci aspettiamo un’atmosfera infuocata che renderà le cose difficili al Milan ancora prima che i suoi giocatori scendano in campo per il riscaldamento".

Ci sono giocatori chiave assenti?

"Diversi, come ho già detto. El Kaabi è fuori gioco da un po’ di tempo e anche tre centrocampisti fondamentali hanno subito infortuni: Ese, Puertas e Chiquinho. I primi due, in particolare, sono nel club da anni e sanno esattamente come l’allenatore vuole che la squadra giochi. La loro assenza è significativa".

dal nostro inviato in Grecia, Lorenzo De Angelis