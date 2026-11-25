News PROBABILE FORMAZIONE - Verso Olympiacos-Milan: Amorim costretto a cambiare

Giovedì il Milan affronterà l'Olympiacos nella quinta giornata della League Phase di Europa League: le probabili formazioni e le info per il match.

Dopo il ritorno con vittoria in campionato, il Milan di Ruben Amorim deve assolutamente tornare a vincere anche in Europa League. I rossoneri scenderanno in campo contro l'Olympiacos ad Atene per il match valido per la quinta giornata della League Phase di Europa League, con calcio d'inizio previsto per giovedì 26 novembre alle 18.45. Si riportano di seguito tutte le informazioni utili sulla partita: probabili formazioni, le ultime notizie, gli arbitri e dove vedere il match.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-3-3)

16 Maignan

34 Gila 5 De Winter 13 Diawara 33 Bartesaghi

80 Musah 30 Jashari 12 Rabiot

22 Moreira 9 G. Ramos 11 Pulisic

A disposizione: 41 Bouyer, 96 Torriani, 42 F. Terracciano, 48 M. Cissé, 23 Tomori, 2 Estupinan, 47 Perera, 28 Comotto, 55 Vos, 40 Ossola, 20 Hutchinson, 70 Cisse, 49 Menon, 73 Camarda. Allenatore: Ruben Amorim

Ballottaggi: Bartesaghi-Estupinan 55-45, Moreira-Hutchinson 70-30, Pulisic-Cisse 60-40

Infortunati: Saelemaekers, P. Terracciano, Gabbia, Chukwueze, Loftus-Cheek, Modric, Pavlovic

Squalificati: /

Diffidati: /

VERSO OLYMPIACOS-MILAN, LE ULTIME NOTIZIE

Amorim non avrebbe voluto fare il consueto turnover massiccio visto fin quei in Europa League, ma, tra tutti gli infortunati, alla cui lista si sono aggiunti per domani anche Pavlovic e Modric, pur essendone uscito Tomori, i calciatori a disposizione non sono molti e le scelte sono, di conseguenza, piuttosto limitate. Davanti a Maignan, che torna titolare in Europa dopo la squalifica col Ferencvaros, confermata la linea a quattro composta da Gila, De Winter, Diawara e uno tra Bartesaghi e Estupinan a sinistra. A centrocampo, orfano di Modric, spazio dal primo minuto a Jashari con Musah e Rabiot. Davanti c'è sempre Goncalo Ramos, supportato da Diego Moreira e da Pulisic, anche se Cisse scalpita per giocare dall'inizio e potrebbe prendere la maglia di uno dei due dal primo minuto.

OLYMPIACOS-MILAN, LA DESIGNAZIONE ARBITRALE

Arbitro: Chris Kavanagh (ENG)

Assistenti: Dan Cook (ENG) e Ian Hussin (ENG)

IV uomo: Robert Jones (ENG)

VAR: Michael Salisbury (ENG)

AVAR: Peter Bankes (ENG)

DOVE VEDERE OLYMPIACOS-MILAN

Olympiacos-Milan, giovedì 26 novembre 2026

Ore: 18:45

Stadio: Geōrgios Karaiskakīs di Atene

TV: Sky Sport Uno, Sky Sport (253), NOW, TV8 (in differita dalle 21:00)

Streaming: SkyGO, NowTV

Web: diretta testuale su MilanNews.it