Vigilia di Olympiacos-Milan: il programma delle due squadre. La conferenza di Amorim

Tutti gli orari della vigilia di Olympiacos-Milan tra allenamenti e conferenze stampa

In vista della sfida di Europa League di giovedì in casa dell'Olympiacos, oggi, giorno di vigilia del match, il Milan svolgerà la seduta di rifinitura a Milanello a partire dalle 11.15. Successivamente, nel pomeriggio, è in programma la partenza da Malpensa per Atene, mentre alle 20 locali (le 19 italiane) Ruben Amorim e un giocatore rossonero interveranno in conferenza stampa allo stadio Georgios Karaiskakis.

Per quanto riguarda gli orari della vigilia dell'Olympiacos, le conferenze stampa dell'allenatore e di un calciatore sono previste alle 16 locali (le 15 italiane) presso la sala stampa dello stadio Georgios Karaiskakis, mentre l'ultimo allenamento prima della gara contro il Milan è in programma alle 18 di Atene (le 17 italiane) presso il centro sportivo di Agios Ioannis Rentis.