Caressa: "Ho un dubbio sul Milan. Se vuole lo Scudetto, qualcosa manca, ma per la Champions..."

Fabo Caressa, giornalista di SkySport, si è così espresso sul suo canale Youtube commentando la crescita del Milan di Amorim.

Fabo Caressa, giornalista di SkySport, si è così espresso sul suo canale Youtube commentando la crescita del Milan di Amorim: “Il Milan è forte: quando gioca con dodici-tredici giocatori è fortissimo. Ha dei giocatori che fanno le fiamme. Moreira fa le fiamme: domenica ha fatto due o tre cose Moreira che sembrano facili, ma passaggio in controtempo di piatto per liberare l'uomo, passaggio in verticale per costruire il contropiede, tenere palla e darla al momento giusto. Moreira è un giocatore superiore. Rabiot è una delle anime del Milan, che però, ha dei giocatori di livello assoluto: Pulisic, vedrete che Gonçalo ricomincerà a segnare, perché comunque alla fine Amorim ha detto 'Magari anche noi non siamo stati bravi a lavorare per lui come dovremmo', e incomincerà a farlo il Milan, di Moreira ho parlato; Rabiot, Cisse. Cisse sta uscendo alla grande: Cisse può giocare — lui ha detto ieri che ama giocare da trequartista, sempre nel post-partita —, però può giocare anche da prima punta. Mi dispiacerebbe per Camarda, ma può giocare anche da prima punta".

L'UNICO DUBBIO SUL MILAN DI CARESSA

Secondo Caressa, però, ci sono ancora dei difetti importanti in questa squadra: "Ecco, forse il Milan l'unico dubbio che mi pone è sulla solidità difensiva, perché ogni tanto gli errori individuali ancora si vedono dal punto di vista difensivo, e questo potrebbe essere un limite se vogliamo pensare a un Milan da scudetto. Se vogliamo invece pensare a un Milan che ritorna in Champions League, secondo me è una cosa superabile. Per essere però da scudetto, cioè per essere a livello di Roma, Inter e Lazio in questo momento, secondo me qualcosa manca":