Primo Piano Quanto è importante Ramos per il Milan? Fidatevi di Rabiot: "Fa un lavoro incredibile"

Gonçalo Ramos è più importante di quanto si possa immaginare per questo Milan, e lo ha confermato Rabiot

Tre gol e due assist in campionato possono sembrare pochi per il centravanti del Milan pagato la scorsa estate la bellezza di 70 milioni di euro più bonus. Eppure, per capire davvero l'importanza di Gonçalo Ramos nel sistema di Ruben Amorim, sarebbe meglio guardare oltre il tabellino. Il portoghese ha infatti disputato tutte le prime 12 giornate di Serie A da titolare, accumulando (già) 1032 minuti: nessuna rotazione vera, perché il suo lavoro senza palla è diventato fondamentale per questo Milan.

RABIOT SPIEGA IL "LAVORO INVISIBILE" DI RAMOS

Per questo Milan Gonçalo Ramos è molto più di un gol. A spiegarlo non è di certo l'ultimo arrivato, ma un campione come Adrien Rabiot, che nel post partita di ieri ha così parlato del compagno ai microfoni dei colleghi di DAZN: “Fa un grandissimo lavoro. Non tutti lo capiscono, ma fa un lavoro incredibile. Quando noi ci inseriamo e facciamo gol è anche merito suo [...]".

Ramos viene incontro, segue centrocampisti e difensori, apre spazi, come in occasione del gol di Cisse a Genova, e partecipa alla pressione, come successo ieri in occasione della sua stessa rete, con il recupero palla davanti l'area di rigore rossonera. Non a caso il portoghese produce anche un tackle ogni 90 minuti, dato tutt'altro che scontato per un numero nove, il cui compito non è "solo" quello di segnare, ma di fare molto di più, per sé stesso e la squadra.

AMORIM LO HA DIFESO, E LUI HA RISPOSTO PRESENTE

Per comprendere questo utilizzo atipico del 9 ci vorrà un po' di tempo, e le pesanti critiche che sono state mosse nei confronti di Ramos nel corso degli ultimi 35 giorni lo confermano. Amorim, però, alla vigilia di Milan-Frosinone è stato netto difendendo il suo calciatore: "Senza Ramos non segniamo quei due gol a Genova. So che abbiamo comprato un giocatore per fare gol, ma non sto facendo il mio lavoro per aiutarlo, mentre Ramos sta facendo di tutto per aiutare me".

In questo caso il confronto con Cisse è emblematico, dato che l'italiano ha già segnato 6 gol in appena 446 minuti in campionato, proprio contro i 3 del portoghese, che comunque ieri ha risposto presente. Lui come tutta la squadra, che ieri ha lavorato molto di più per lui permettendogli di ritrovare la rete a 35 giorni dall'ultima volta. La speranza è che questo gol possa essere il primo di una lunga serie, ma a prescindere Ramos resta quel attaccante per certi versi atipico il cui compito non è solo quello di segnare, ma anche di pressare, legare il gioco e creare gli spazi per gli altri.

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