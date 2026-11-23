Calciomercato Milan, Cardinale vuole blindare Rabiot: ecco cosa manca. Krösche in arrivo. E a gennaio almeno tre colpi

Rabiot e il Milan trattano il rinnovo fino al 2031: ecco le cifre e cosa manca all'accordo. Krösche ufficiale a breve. Ai gennaio servono tre rinforzi per Amorim.

Cosa manca per il rinnovo di Adrien Rabiot con il Milan? Di sicuro non la volontà delle parti, che si stanno parlando per trovare il giusto accordo che soddisfi tutti. Gerry Cardinale ha incontrato mamma Veronique prima del derby e hanno gettato le basi per proseguire il cammino insieme. La prima proposta avanzata dall’entourage del centrocampista francese è di un adeguamento salariale, passando dai 3.5 milioni netti che percepisce attualmente ad almeno 5/5.5 milioni, senza però estendere a livello temporale la scadenza naturale di quello in essere, ovvero il 30 giugno 2028.

RINNOVO RABIOT: LE POSIZIONI E COSA MANCA

Il Milan si è detto ben disposto a riconoscere economicamente l’attuale valore di Adrien Rabiot, che è certamente tra i top cinque giocatori più forti della Serie A, ma il club vuole ovviamente allungare il contratto del francese al 30 giugno 2031. Cardinale vede in lui uno dei leader fondanti del Milan dei prossimi anni e vuole arrivare ad un accordo definitivo entro Natale, per chiudere così le pratiche primarie dei rinnovi dei big, dopo aver finalizzato quelli di Christian Pulisic e Strahinja Pavlovic. Ci saranno nuovi incontri e la sensazione è che si arriverà ad un accordo che faccia felici tutti.

CALCIOMERCATO MILAN: LE PRIORITA’ PER GENNAIO E KRÖSCHE

Il calciomercato di gennaio si avvicina ad ampie falcate. Prima è atteso l’annuncio di Markus Krösche come nuovo Head of Football, che dovrebbe arrivare entro la fine del mese. Il dirigente tedesco, che per Cardinale è sempre stato il primo della lista per completare le posizioni apicali delle macroaree (che comunque faranno sempre riferimento a lui per le decisioni finali), arriverà inizialmente da solo e si andrà a integrare con i vari Gardiner, Almstadt, Estevao e Lomonte e poi, nel 2027, potrebbe essere raggiunto dal suo fido braccio destro, ovvero Timmo Hardung.

Ma le priorità del calciomercato invernale le dettano il campo e Ruben Amorim. Per motivi diversi, è chiaro ed evidente come il reparto difensivo e degli esterni bassi sia quello nel quale il Milan dovrà intervenire. Servirà un centrale titolare, un terzino destro e uno sinistro. Sulla fascia mancina, infatti, né Davide Bartesaghi né Pervis Estupinan (fischiato anche ieri all’atto di entrare in campo) danno le sufficienti garanzie tecniche che necessita Amorim e allora occhio a nomi per quella zona del campo.

In attacco ci sarà movimento, specie se Francesco Camarda dovesse realmente andare in prestito a giocare. Endrick è un nome che farebbe venir giù l’intero palazzo, perché sarebbe un top player assoluto per la Serie A. Demirovic e Tresoldi hanno caratteristiche diverse dal brasiliano del Real Madrid, ma quello che è ormai certo è che il Milan opererà in entrata e anche in uscita.