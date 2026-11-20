Cardinale: fiumi di parole, ora servono i fatti. Nei discorsi mancano l'italianità e i tifosi. Il Frosinone di Alvini insegna la coerenza

Dopo 4 anni di assenza, di silenzio, di vuoto, Gerry Cardinale è diventato presenzialista, ciarliero, un fiume in piena. Interviste, convegni, in cui illustra strategie, programmi, progetti. Ambizioni. La percentuale più alta dei suoi discorsi verte sul business, dallo stadio del calcio all'NBA in Europa, ma una fetta alla parte sportiva è concessa: parla di acquisti, investimenti, di successi che fino a poco fa non sembravano in cima ai suoi pensieri. In cima o anche solo al penultimo, terzultimo, quartultimo piano. Restano assenti dalla visione il rapporto con i tifosi e l'italianità, nella dirigenza e nella gestione tecnica.

Qualcuno ha rapidamente cambiato idea su di lui e sulla sua deficitaria, insufficiente gestione del Milan. Molti altri, la maggior parte, giustamente aspettano di toccare con mano. Non è questione di fidarsi o no, ma di aspettare di vedere concretizzarsi questa montagna di parole che fino ad oggi non è stata suffragata da risultati concreti. Piazza pulita da Maldini agli allenatori, da Ibra a Furlani, dai giocatori dello scudetto alle armate Brancaleone dell'ultimo quadriennio. Il nuovo corso deve ancora produrre un minimo effetto sulle velleità del campo.

A proposito di queste ultime, dopo la sosta arriva il Frosinone a San Siro ed è un banco di prova estremamente significativo: la squadra ciociara diretta con coerenza e visione dall'allenatore Alvini, uno che non ha mai smarrito la retta via - nella sua lunga carriera - nemmeno dopo cocenti delusioni, è la grande rivelazione di questo primo quarto di campionato e potrà dire subito se i rossoneri possono davvero coltivare pensieri, speranze, illusioni ambiziose. Troppo altalenante fin qui il cammino, per poter essere ottimisti a oltranza. La continuità è il primo, indispensabile requisito per salire, per restare in alto.

Nei massicci turnover operati da Amorim tra una partita e l'altra, tra Serie A ed Europa League che si sta dissolvendo come un miraggio, non vi è stata coerenza al di là delle innegabili necessità e forzature, dettate da infortuni e condizione. Questo è il momento di insistere sull'identità, sulla fisionomia di una squadra che sembra avere bisogno del filo di Arianna per camminare sulla diritta via. Questo è anche il momento in cui la squadra, per parte sua, deve dimostrare di possedere una personalità di spicco e non una fragilità atavica. Dal Frosinone in poi non sono più concessi testa-coda, perché le altre scapperebbero via inesorabilmente e i vari discorsi si ridurrebbero a una corsa frenetica sul mercato di gennaio dove bisognerebbe proseguire la costruzione, non correre ai ripari. Sono due cose molto diverse.