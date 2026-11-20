Balotelli racconta Ibrahimovic: “Mi ripeteva in continuazione ‘sei scarso’. Mi massacrava ma credeva molto in me”

Le parole di Mario Balotelli sul rapporto con Ibrahimovic ai tempi dell’Inter.

Mario Balotelli è tornato a parlare del suo passato, in particolare della parentesi all'Inter. Il tema è stato il rapporto con Zlatan Ibrahimovic, un'icona del calcio già al tempo, noto per il suo carattere forte e per la capacità di spronare e trascinare i suoi compagni al meglio, anche con metodi definiti "duri". Ai microfoni dei colleghi di Cronache di spogliatoio, l'ex attaccante ha ricordato le continue critiche ricevute dallo svedese.

«Zlatan mi ripeteva di continuo: "Sei scarso"». Ibrahimovic era estremamente esigente, soprattutto con chi riteneva potesse dare molto di più. Se puoi dare 100, lui dà 105, e se sbagliavi ti massacrava. E lui mi massacrava tanto ma in realtà credeva molto in me" Il momento in cui si capì la stimadello svedese nei confronti di super Mario arrivò quando Ibra stesso lo consigliò al suo procuratore Raiola. E Raiola lo stesso poi avrebbe confidato al numero 11: "Guarda che questo è quasi più forte".