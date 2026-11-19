Ravezzani sottolinea: “Cardinale, quante contraddizioni! Gli unici punti fermi sono le sue promesse”

Il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani ha commentato le ultime dichiarazioni del patron del Milan Gerry Cardinale

Nel suo canale YouTube, il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani ha commentato le ultime dichiarazioni del patron del Milan Gerry Cardinale rilasciate alla Gazzetta dello Sport. Di seguito un estratto delle sue parole.

“Cardinale, dopo averci spiegato che il Milan aveva due ottimi dirigenti per lo scouting, per la parte sportiva, sono passati neanche tre mesi e viene annunciato di fatto che arriva un nuovo responsabile che è questo Markus Krosche, speriamo che sia bravo e faccia bene come ha fatto in Germania. Lo stesso discorso vale per amministratori delegati, direttori generali, direttori sportivi, allenatori, insomma in questi quattro anni è stata una girandola che non si è mai fermata. L'unico punto fermo è rimasto Cardinale che prometteva di vincere".