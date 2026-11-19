Ravezzani sulle parole di Cardinale: “Molti tifosi non credono più alle sue parole, sono le stesse da 4 anni”

Fabio Ravezzani ha commentato le ultime dichiarazioni del patron del Milan Gerry Cardinale rilasciate alla Gazzetta dello Sport.

Nel suo canale YouTube, il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani ha commentato le ultime dichiarazioni del patron del Milan Gerry Cardinale rilasciate alla Gazzetta dello Sport. Di seguito un estratto delle sue parole.

“Ecco, perché ovviamente ci sono tifosi che leggono queste interviste che spesso sono anche un po' agiografiche, diciamo la verità, perché bisognerebbe anche dire a Cardinale che sono belle parole ma sono anche le stesse che dice da quattro anni e che non sono state rispettate per ora".