Ravezzani sulle parole di Cardinale: “Molti tifosi non credono più alle sue parole, sono le stesse da 4 anni”
MilanNews.it
Fabio Ravezzani ha commentato le ultime dichiarazioni del patron del Milan Gerry Cardinale rilasciate alla Gazzetta dello Sport.
Nel suo canale YouTube, il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani ha commentato le ultime dichiarazioni del patron del Milan Gerry Cardinale rilasciate alla Gazzetta dello Sport. Di seguito un estratto delle sue parole.
“Ecco, perché ovviamente ci sono tifosi che leggono queste interviste che spesso sono anche un po' agiografiche, diciamo la verità, perché bisognerebbe anche dire a Cardinale che sono belle parole ma sono anche le stesse che dice da quattro anni e che non sono state rispettate per ora".
Pubblicità
News
Ravezzani sottolinea: “Cardinale, quante contraddizioni! Gli unici punti fermi sono le sue promesse”
Le più lette
3 Pavlovic sorride pensando a Conceiçao: "Aveva metodi duri 'alla Hitler'. Mi è servito l'anno con Allegri"
13/11 Il modello Atalanta continua a produrre utili: 26,5 milioni nella stagione 2025/26 e record di ricavi a 325 milioni
Primo Piano
Primo PianoMilan, com'è la situazione infortuni? Ecco la risposta. Il confronto col Milan di Allegri
Primo PianoFOCUS MN - Ismaelo Ganiou non è un nome qualunque: ecco perché può essere perfetto per la difesa di Amorim
Esclusiva MNHuntelaar: "Milan, la doppietta al Catania momento speciale. Bello giocare con Dinho. Via il giorno dell'arrivo di Ibra perché giocavo fuori ruolo"
Carlo PellegattiKrosche in arrivo! Una triste confessione. Massimo Calvelli, l’Adidas e le Generali. Dino Sani, il Modric del Milan Campione d’Europa
Antonio VitielloPrimo PianoSarà un mercato movimentato. Gli acquisti del Milan. Il vero tentativo per Endrick
Pietro MazzaraPrimo PianoCalciomercato Milan, Cardinale prepara nuovi investimenti importanti. Ecco perché non si fermerà
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com