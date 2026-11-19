Ravezzani: "Mi sono preso due appunti sulle precedenti promesse di Cardinale che sono abbastanza bizzarre se rivedute con le ultime"

Fabio Ravezzani, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube commentando le parole di Cardinale a La Gazzetta dello Sport.

Fabio Ravezzani, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube commentando le parole di Cardinale a La Gazzetta dello Sport: "Quando si fanno delle promesse bisogna avere poi anche il buon gusto di mantenerle, oppure sarebbe meglio fermarsi con le promesse perché a furia di parlare c'è il rischio che nessuno ti creda più. Io mi sono preso due appunti sulle precedenti promesse di Cardinale che sono abbastanza bizzarre se rivedute con le dichiarazioni rilasciate alla Gazzetta dello Sport. Per esempio, quando arriva il 1º giugno del 2022, siamo quindi quattro anni fa, più di quattro anni fa, Cardinale si presenta e dice: «Sono qui per vincere. Serve un cambiamento radicale e sarà per noi fondamentale Paolo Maldini, grazie a lui sono sicuro che otterremo grandi risultati». Poi a settembre del '22 dice ancora Cardinale: «Il nostro obiettivo, il mio obiettivo con il Milan è riportarlo ai vertici in Italia e in Europa», che ricorda piuttosto da vicino quello che dice quattro anni dopo appunto nelle interviste che vi abbiamo citato. E poi ancora il marzo del 2023 Cardinale torna a parlare e dice: «Ritorneremo tra le squadre migliori d'Europa». Non è finita perché a dicembre del '23 ancora Cardinale fa le sue promesse e dice: «Tutti vogliamo la stessa cosa, essere i numeri uno in Italia e in Europa», siamo a questo punto a tre anni fa, «non ci accontenteremo di niente di meno». Sono parole semplici di Cardinale, io mi limito solo a citare le sue dichiarazioni negli anni. Poi arriviamo al dicembre del 2024, cioè un anno dopo, due anni fa, e dice ancora: «Ogni anno noi siamo in grado di competere e competeremo per lo Scudetto e saremo in grado di andare lontani, molto lontani in Champions League». Ecco, perché ovviamente ci sono tifosi che leggono queste interviste che spesso sono anche un po' agiografiche, diciamo la verità, perché bisognerebbe anche dire a Cardinale: «Belle, belle parole, però sono sempre le stesse che dici da quattro anni a questa parte».

Perché i tifosi poi non si fidano? Perché vedono che il Milan continua a essere una specie di macedonia di dirigenti che entrano, che escono, che vengono cambiati, che nel giro di pochi mesi perdono il loro posto perché ne arrivano degli altri. Per esempio, dopo averci spiegato che il Milan aveva due ottimi dirigenti per lo scouting, per la parte sportiva, sono passati neanche tre mesi e viene annunciato di fatto che arriva un nuovo responsabile che è questo Markus Krosche, speriamo che sia bravo e faccia bene come ha fatto in Germania. Lo stesso discorso vale per amministratori delegati, direttori generali, direttori sportivi, allenatori, insomma in questi quattro anni è stata una girandola che non si è mai fermata. L'unico punto fermo è rimasto Cardinale che prometteva di vincere".