Rivera: "Avendo chiuso i rapporti col Milan, non seguo più molto il calcio. Lo vedo ogni tanto"

Gianni Rivera, leggenda del Milan, è stato intervistato da MilanCommunityTV a margine della presentazione del suo libro.

Gianni Rivera, leggenda del Milan, è stato intervistato da MilanCommunityTV dal giornalista Luca Serafini a margine della presentazione del suo libro: "Nessuno ha pensato mai di coinvolgermi veramente nel mondo del calcio, nella Federazione, e via dicendo, e quindi sono un po' così distratto da questa condizione".

Il Milan ogni tanto ti capita di vederlo?

"Beh, mi capita quando c'è qualche partita in televisione e che io sono in casa la vedo, anche se non è il Milan".

Come vede il duello per la FIGC?

"Io non so chi è che determina questa condizione. Bisognerebbe capire bene chi elegge il presidente, come lo elegge e perché lo elegge, e poi nessuno di noi sa quali sono i sistemi e allora qualche volta capita qualcuno che il calcio non lo conosce per niente".

Che cosa è rimasto dei tuoi tempi in questo calcio?

"La lunghezza e la larghezza del campo. Ma io adesso devo essere sincero, non seguo moltissimo il calcio perché, chiudendo i rapporti col Milan per ragioni anche di tribunali, non mi interessa più, ora meno di prima".

Che emozioni ti suscita rivedere i tuoi grandi momenti grazie al libro?

"Mi fa piacere anche perché vengo accettato intanto per quello che ero ai miei tempi e poi per come sono anche oggi e quindi lo vedo sempre quando un club organizza una manifestazione per vendere anche i miei libri e, insomma, vuol dire che non sono cambiate molto le condizioni e il rapporto fra me e i tifosi".