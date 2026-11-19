Ravenna, Mandorlini spiega come ha preparato la partita con Ronaldinho in campo

Tutta la felicità del tecnico del Ravenna, Andre Mandorlini, che qualche giorno più tardi della vittoria della sua squadra contro il Forlì, ha voluto parlare e commentare nuovamente alla Gazzetta dello Sport l'esordio di Ronaldinho in Serie C:

MANDORLINI EMOZIONATO PARLA COSI' DI RONALDINHO

"Allenare Ronaldinho, anche se soltanto per una volta più il riscaldamento pre-partita, per me è emozione pura. Stiamo parlando sì di un fuoriclasse, ma anche di un uomo straordinario. È arrivato qui con quel sorriso che tutti conoscevamo, è stato disponibile con tutti: compagni, ragazzi delle giovanili, famigliari. Non si è negato a nessuno per un selfie, un autografo o un saluto, mettendo a disposizione il suo tempo e la sua allegria.

Ho avuto paura di giocare in 10 una partita importante come il derby? Mai. Avevamo preparato tutto nei dettagli insieme alla società: c'era un piano preciso per gestire la classe di Ronaldinho e abbiamo studiato anche una formazione speciale per renderlo un valore aggiunto. A livello di marketing è stato un colpo sensazionale, ma io faccio l'allenatore e mi occupo di campo. E posso dirvi che sì, Ronaldinho è stato importante per battere il Forlì, partita non ufficiale ma 'ufficialissima' essendo per giunta un derby".