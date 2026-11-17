Primo Piano Sarà un mercato movimentato. Gli acquisti del Milan. Il vero tentativo per Endrick

Sarà un mercato di gennaio dove il Milan punterà a comprare almeno 2-3 giocatori di livello.

Sarà un mercato di gennaio davvero movimentato per il Milan. Ci aspettiamo almeno due o tre rinforzi importanti per migliorare la rosa. Ci sono alcuni ruoli che necessitano di aggiustamenti e Ruben Amorim vorrebbe degli elementi in più per gestire le rotazioni senza incidere sulla qualità della squadra.

A gennaio ci aspettiamo un attaccante, un difensore centrale e, all'occorrenza, un esterno. In questo caso potrebbe essere richiamato Athekame dal Lione, ma andrebbe trovato un accordo con la squadra francese per interrompere anticipatamente il prestito che in estate era stato pattuito fino a giugno prossimo. Il giocatore sarebbe felice di ritornare. Sta vivendo il prestito in Francia come un'opportunità per crescere, ma è chiaro che, se dovesse tornare al Milan, sarebbe più che contento.

E poi ci sono i due colpi di livello che ci aspettiamo. Il primo è l'attaccante. Attenzione a Endrick, del Real Madrid. Il brasiliano sta decidendo se lasciare il Real in prestito a gennaio oppure proseguire nella squadra di José Mourinho. Endrick è uno degli obiettivi principali del Milan, probabilmente più di Tresoldi, perché per l'attaccante che gioca al Bruges servono almeno 50-60 milioni di euro.

Con Endrick, invece, si potrebbe impostare anche un'operazione in prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni. Si può studiare una formula alternativa, anche se la spesa sarebbe comunque importante. Ma Endrick sembra essere proprio uno degli obiettivi principali per l'attacco del Milan, soprattutto per la connessione che c'è tra Roc Nation e RedBird specialmente con la presenza di Yormark, nuovo amministratore delegato della holding Milan Sport Entertainment, che in passato ha lavorato nella Roc Nation e il cui fratello è ancora il CEO dell'azienda che rappresenta giocatori, sportivi e cantanti.

Insomma, ci sono i presupposti perché il Milan possa essere uno dei candidati principali per prendere Endrick nel mese di gennaio. La decisione finale, però, spetta al giocatore e al Real Madrid e in queste settimane se ne parlerà in maniera più approfondita, anche in base al minutaggio che avrà il brasiliano a Madrid.

E poi non ci dimentichiamo del difensore centrale. Sarà sicuramente un giocatore importante, perché già in estate il Milan voleva acquistare un difensore, ma ha sbagliato i tempi ed è arrivato all'ultimo giorno senza riuscire a prenderlo. Tanto che lo stesso Cardinale, in una recente intervista, aveva detto proprio che non era rimasto del tutto soddisfatto degli acquisti fatti in estate: il mercato estivo si poteva fare meglio. E quindi ora, a gennaio, ci sarà modo di riparare a qualche mancanza della scorsa estate.

Il difensore centrale è necessario perché bisogna migliorare le rotazioni. Ci sono problemi in difesa praticamente ogni partita: Pavlovic e De Winter stanno facendo gli straordinari e, se il Milan vuole essere competitivo su più competizioni, deve necessariamente prendere anche un altro difensore centrale.

Attenzione poi anche al centrocampo, perché, se dovesse partire Christian Comotto in prestito, il Milan potrebbe ragionare anche su un altro mediano. Altrimenti i giocatori sarebbero davvero pochi a livello numerico.

Il Milan, con questo mercato di riparazione, potrebbe dare la scossa per la seconda parte della stagione. Ma bisogna stringere i denti ancora per un mese e mezzo, perché dal Frosinone fino al mercato di gennaio ci sono ancora tantissime partite da giocare e da disputare.

Il Milan deve stringere i denti anche con i giocatori infortunati: Saelemaekers, Gabbia e Chukwueze torneranno solamente nel 2027. Dunque, il Milan deve fare affidamento sul materiale che ha a disposizione e sui giocatori che dovranno rientrare presto dall'infermeria per dare una mano. Ruben Amorim, fino a gennaio, dovrà lottare con la squadra che ha a disposizione, in attesa quindi di rinforzi importanti nel mese di gennaio.

Fino ad ora Amorim sta facendo bene, soprattutto in campionato, mentre in Europa League il cammino non è soddisfacente. Nelle prossime due gare di Europa League il Milan dovrà dare un impulso netto alla qualificazione ai playoff, altrimenti sarebbe una grandissima delusione. Ma Amorim è fiducioso perché sta cominciando a vedere il suo vero Milan.