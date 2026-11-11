Amorim, una scoperta. Bravo Ramos, Premio Bontà Notte di Natale. Krosche e Milanello. Cisse tripla A

Piace sempre di più. Perché è onesto, sincero, realista, obiettivo e si è dimostrato anche flessibile, pronto al cambiamento. È il ritratto di Ruben Amorim, che i tifosi del Milan stanno apprezzando, giorno dopo giorno, partita dopo partita. Anche dopo la bruttissima figura contro il Ferencvaros, molti hanno preferito sottolineare il mancato completamento della rosa piuttosto che criticare forse il fatto che sarebbe stato più opportuno giocare con quasi tutti i titolari. La prossima tornata di partite dal 22 novembre al 19 dicembre, 5 di campionato e due delicatissime di Europa League, deve vedere il Milan riuscire a conciliare i due impegni. Compito non facile, ma Amorim conosce ogni giorno di più pregi e difetti dei suoi giocatori, aspetto fondamentale per migliorare il cammino soprattutto in Europa. Intanto la mossa tattica di sacrificare in un compito da centrocampista più che attaccante Gonçalo Ramos sta comunque dando i suoi frutti, perché permette a Modric di conservare quella freschezza e quella lucidità, importanti perché la squadra giri sotto la sapiente guida del suo splendido regista.

Intanto il portoghese, dopo l’assist vincente a Pulisic, pur in buona posizione per chiudere in rete, si candida al “Premio Bontà Notte di Natale 2026”, con questa motivazione: “A Gonçalo Ramos, che si è distinto per atti di salvataggio nei confronti di Amorim, di volontariato e di costante dedizione per il bene del Milan!”

Verso fine novembre è atteso l’arrivo di Markus Krosche, grande protagonista delle recenti buone stagioni dell’Eintracht Frankfurt. Sulle sue qualità di scopritore di talenti, di abile uomo di mercato in fatto di plusvalenze, confidiamo molto. Mi auguro un confronto utile e necessario nei momenti più difficili. Non sappiamo se sia una delle sue peculiarità, ma ce lo auguriamo, altrimenti cadremmo nelle situazioni negative che hanno accompagnato la recente vita rossonera. Ne ha bisogno soprattutto il tecnico portoghese alla vigilia dei cinque mesi della verità.

Intanto gustiamoci Cisse, che, con la tripletta di Salisburgo, ha avuto dalle principali agenzie il rating di Alphadjo 3, AAA, indicatore della massima affidabilità. Bravo Moncada a credere alle qualità del giocatore, un anno fa nel Catanzaro, che ha saputo superare il brutto infortunio per confermare il suo fiuto del gol, che gli permette non solo di essere implacabile all’appuntamento con la rete in area, ma, come i grandi artisti, di trasformare, con colpo di pennello, una tela bianca in un capolavoro. Le reti di Torino, sia contro i granata che contro la Juventus, appartengono alla categoria “Prodezze”, come il tiro nel derby deviato mirabilmente da Martinez. Davanti a lui, fra i nati dopo il 2006, solo Yamal con 13 reti rispetto alle 8 di “3ALPHA”. Non sarà facile raggiungere il fuoriclasse spagnolo, ma la freschezza, l’allegria, l’imprevedibilità del numero 70 milanista lo possono aiutare a toccare ogni traguardo.

Per la felicità del Milan e dei suoi tifosi!!