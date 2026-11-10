Primo Piano Bravo Amorim a dirlo: deve essere così! La più grande scoperta al Milan

Il giovane Alphadjo Cisse è una delle migliori scoperte fatte dal Milan negli ultimi anni. Sta avendo dei numeri senza senso per essere un ragazzino di 20 anni. Cinque gol in campionato in 9 presenze, otto gol in 13 apparizioni totali tra Europa League e serie A. Davvero sta stupendo tutti per la freddezza che sta dimostrando di avere in area di rigore e soprattutto per la personalità da veterano. Nel giro di tre mesi ha conquistato il Milan, l’Europa e la nazionale maggiore. Un percorso netto, fatto a velocità impressionate. Il prossimo step di Cisse sarà quello di rimanere ancora più concentrato durante la partita senza assentarsi per lunghi tratti. E su questo ci sta lavorando pure Amorim. Poi saranno anche giorni in cui si sta discutendo del rinnovo e dell’adeguamento del contratto.

Passiamo all’andamento del Milan. Potremmo suddividere questo primo scorcio di stagione in due fasi. Bene in campionato, male in Europa. I 24 punti in 11 match di serie A stanno a significare che il Diavolo viaggia con la media di oltre 2 punti a partita. Non bene invece il cammino in Europa League, anche se tutto è ancora rimediabile con un paio di vittorie nelle prossime partite.

Amorim però ha intrapreso una strada molto lucida sotto l’aspetto della comunicazione. Non è uno che nasconde i problemi, li affronta e li analizza. Ed è anche autocritico quando riconosce l’errore.

Purtroppo al giorno d’oggi c’è ancora chi pensa che sia meglio nascondere la polvere sotto al tappeto, di mettere la testa sotto la sabbia, invece di affrontare alla luce del sole un tema da migliorare. C’è chi si rifugia ancora in una comunicazione antica. Invece Amorim fa l’opposto, e dà uno schiaffo morale anche a chi pensa che per proteggere il Milan bisogna parlarne soltanto bene. In verità nella vita, cosi come nello sport, funziona all’esatto contrario. Chi vuole bene ad una persona gli fa notare soprattutto gli errori.

E Amorim ha fatto benissimo a denunciare pubblicamene una mancanza di mentalità che da anni sta creando problemi a questa squadra. La sconfitta deve bruciare più di qualsiasi altra cosa. Non può essere che al Milan una brutta figura come contro il Ferencvaros possa essere archiviata senza un minimo di analisi costruttiva, per evitare gli stessi errori nelle partite successive.

Bravo Amorim a dirlo pubblicamente dopo la vittoria di Genoa, quando è tornato sull’argomento nonostante con naturalezza e serenità: “Tutto dipende dalla mentalità. E’ una questione di avere ansia per la sconfitta. Devi essere consapevole che perdere è la fine del mondo. Se si al Milan non puoi avere giorni liberi, non è possibile”.

Il Milan è una squadra in costruzione e qualche passaggio a vuoto è normale che ci sia, ma è importante che l’allenatore provi a dare mentalità a questa squadra, le sconfitte devono bruciare altrimenti non si cambierà mai visione.

Un altro aspetto che l’allenatore ha tirato fuori nelle sue analisi riguarda la competitività su due fronti. Il Milan, per com’è stato costruito, non è pronto per reggere il passo al massimo livello sia in serie A che in Europa League. Ed è per questo che a gennaio ci aspettiamo rinforzi. Sarà un passaggio cruciale per migliorare tutto l’organico.