Primo Piano Gonçalo col Portogallo vs Ramos del Milan: i numeri cambiano ma il centravanti è sempre lo stesso

I numeri di Gonçalo Ramos col Portogallo devono rendere ottimisti i tifosi del Milan. Ecco perché

Ma come, Gonçalo Ramos va via dal Milan e diventa un bomber implacabile? Goleador col Portogallo, in difficoltà con i rossoneri? Nulla di tutto questo. I numeri sono ovviamente diversi, ma vanno contestualizzati e sono ovviamene secondari al guardare le partite con i propri occhi. Cosa ci dicono le statistiche del numero 9?

Che con la nazionale ha disputato 4 partite, contro le 6 col Milan. Ha segnato di più, 3 gol a 1, e ha una media gol rispetto ai minuti giocati maggiore. Ha meno minuti giocati col Portogallo ma più tiri in generale, più tiri in porta e un valore di xG più alto. Cosa vuol dire tutto questo?

GONÇALO RAMOS, NUMERI DIFFERENTI TRA PORTOGALLO E MILAN

Partite: 4 - 6

Minuti/partita: 68.7 - 89

Gol: 3 - 1

Tiri/partita: 3.6 - 2.8

Tiri in porta/partita: 1.96 - 0.6

xG/partita: 0.81 - 0.32

Innanzitutto che Ramos è un attaccante "vivo", forte e che fa la differenza in una squadra di alto livello come il Portogallo. Anche se ha tutta la pressione addosso per essere il "sostituto" di un capriccioso e bambinesco CR7, che ha abbandonato letteralmente squadra e compagni dopo delle incomprensioni con il CT Jorge Jesus.

Gonçalo però è lo stesso che abbiamo visto al Milan. Stessa capacità di legare il gioco, stesso grande spirito di sacrificio, stesse giocate di prima e stessa intelligenza tattica. Ha addirittura gli stessi "difetti". Nell'ultima partita contro la Norvegia, pochi secondi prima del gol, Jorge Jesus gli ha fatto segno a gran voce di andare ad occupare l'area di rigore. L'azione si sviluppa, cross in area, sponda di Joao Felix e gol di Ramos. Gli altri gol? Pallonetto dai 20 metri sfruttando un errore del portiere (grande presenza mentale nella partita e ottima propensione al pressing) e una puntata di sinistro dopo un bellissimo scambio a centrocampo con Bruno Fernandes, che l'ha servito in profondità.

Cosa cambia rispetto al Milan? Il contesto. Gonçalo è lo stesso, il giocatore rimane quello, con grandi pregi e qualche difetto. Amorim e compagni dovranno essere bravi e capaci di metterlo nelle migliori condizioni per poter fare la differenza, così com'è successo in nazionale. Certo, avere Nuno Mendes, Bruno Fernandes, Vitinha, Cancelo e compagnia varia (Leao è addirittura una riserva) aiuta sicuramente. Il Milan è poi una squadra in costruzione, che deve ancora trovare certezze e automatismi in tante situazioni. È importante però che l'ambiente rimanga molto positivo su Ramos, senza gettargli addosso croci inutili e decontestualizzate. Ne parliamo nel nostro podcast.

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