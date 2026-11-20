Pellegatti svela: “Mourinho ha promesso più minutaggio ad Endrick, il Milan tratta con l’agente”
Carlo Pellegatti ha parlato ancora della possibilità che Endrick diventi a gennaio un nuovo giocatore del Milan.
Nel suo canale YouTube, il collega Carlo Pellegatti ha parlato ancora della possibilità che Endrick diventi a gennaio un nuovo giocatore del Milan. Queste le sue parole.
“Su Endrick c'è anche la Roma, iI Milan sarebbe disposto a pagare come vorrebbe Florentino. Le promesse, mi hanno detto questa mattina, di Mourinho sono quelle che troverà più spazio nel Real perché è la prima riserva dei campioni lì davanti. Vediamo se questo sarà sufficiente per convincere Endrick, ma indubbiamente vi dico anche che il Milan sta lavorando con l'entourage del giocatore che non è contento del trattamento che sta avendo a livello di minuti”.
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