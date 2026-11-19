Brocchi non ha dubbi: Ronaldo il Fenomeno è il più forte di sempre

Ai microfoni del podcast TikTok Dopopartita, l’ex centrocampista del Milan Christian Brocchi ha voluto raccontare un curioso aneddoto su Ronaldo quando vestiva la maglia rossonera. Un racconto personale e un ricordo di quando l'ex fenomeno brasiliano ha vestito la maglia rossonera nella seconda parte della stagione 2006/2007, culminata poi con la vittoria in Champions League in finale contro il Liverpool. Brocchi parla così di Ronaldo, definendolo il più forte di tutti:

“Al Milan con qualche chilo in più e con tutti i problemi che aveva, era comunque il più forte di tutti. Ricordo una partita in cui lui era in campo ma era come se non ci fosse. Non si muoveva, non pressava e toccava pochi palloni. Ad un certo punto, un po’ tutti noi che eravamo in campo ci eravamo stufati della sua passività, abbiamo iniziato a guardarlo un po’ male come a dire ‘fai qualcosa dai, aiutaci’. Lui si gira e ci dice ‘prossima palla faccio gol e poi non mi parlate più per oggi’. Due minuti dopo, sassata sotto l’incrocio e 1-0 per noi”.

I NUMERI DI RONALDO CON IL MILAN

Arrivato nel gennaio 2007, Ronaldo giocò con il Milan in totale 20 partite, contando anche svariate presenze nella stagione successiva (2007/2008) realizzando nove gol ufficiali e 5 assist.