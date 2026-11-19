MN Riecco Cardinale: atteso a Milano nel weekend per Milan-Frosinone

Nel weekend, il patron rossonero Gerry Cardinale è atteso a Milano in vista della sfida di domenica a San Siro tra Milan e Frosinone

Dopo aver ammirato dalle tribune di San Siro al meraviglioso successo nel derby contro l'Inter per 3-1, Gerry Cardinale non ha assistito allo stadio alle due successive partite del Milan contro Ferencvaros e Genoa. Il patron rossonero è pronto però per tornare al fianco dela squadra rossonera di Ruben Amorim e nel weekend è atteso di nuovo a Milano in vista della sfida casalinga di campionato di domenica alle 18 a contro il Frosinone.

Nelle scorse ore, Cardinale è tornato a parlare del progetto Nba Europe: "Milano in questo momento è il mercato più caldo d’Europa. Quando sono arrivato quattro anni fa avevo due obiettivi, oltre che vincere; uno era quello dello stadio, che finalmente si farà e l’altro quello di investire nella pallacanestro e infatti ho avuto conversazioni con l’Olimpia Milano ben prima dell’avvento di Nba Europe. Dove sarà Nba Europe tra 10 anni? Diciamo che se per la nuova franchigia Nba di Las Vegas si parla di una valutazione di 13-14 miliardi di dollari, io penso che tra 10 anni i club di Nba Europe varranno almeno la metà".