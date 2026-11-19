Nba Europe, Tatum spiega: "Il nostro obiettivo è quello di ristrutturare l’ecosistema cestistico in Europa. Anche senza un accordo con l’Eurolega il progetto andrà avanti"

Durante una conferenza a New York, il vice-commissioner della Nba Mark Tatum è tornato a parlare del progetto Nba Europe

Oltre a Gerry Cardinale, nelle scorse ore anche il vice-commissioner della Nba Mark Tatum è tornato a parlare del progetto Nba Europe. Ecco le sue parole alla SBJ Dealmakers riportate questa mattina dalla Gazzetta dello Sport: "Il nostro obiettivo è quello di ristrutturare l’ecosistema cestistico in Europa. In questo momento per i fan della pallacanestro europea non è semplice seguire un sistema che non è integrato a livello piramidale, come succede per esempio nel calcio, tra leghe domestiche ed europee. Il nostro obiettivo quello di dare la possibilità ai tifosi di avere un’esperienza migliore grazie al nostro 'know-how'. La Nba sa come gestire una lega di successo, siamo convinti che questa possa essere un’opportunità unica e possiamo contare su importanti investitori che porteranno nuove soluzioni e strategie per uno sport incredibilmente popolare.

Vogliamo rispettare le tradizioni del basket europeo e la passione dei tifosi, ma anche senza un accordo con l’Eurolega il progetto andrà avanti. Posso dire che sicuramente io non sarò il Commissioner di Nba Europe, è importante investire nel miglior staff possibile per cui presto assumeremo un CEO o un Commissioner che gestisca a tempo pieno le operazioni. Quando arriverà l'annuncio ufficiale? A questo domanda posso solo rispondere con un ‘presto’, sicuramente entro il primo trimestre dell’anno prossimo".