Mercato Milan, Endrick sì o no? Colloqui tra le parti per il brasiliano

Endrick-Milan alla fine si farà? Oggi è difficile dirlo. Il brasiliano trova poco spazio al Real Madrid, ma ad oggi non sarebbe disposto a salutare Madrid per un'altra ipotetica avventura. Il Milan invece resta alla finestra, interessato e intenzionato a parlare con i blancos per provare ad intavolare una trattativa:

ENDRICK-MILAN: IL PUNTO SULL'AFFARE PER IL BRASILIANO

Il giornalista Bruno Andrade è intervenuto a Fala a Fonte, programma sportivo di ESPN Brasil dedicato al calciomercato, e sul futuro di Endrick, su cui c'è il forte interesse anche del Milan, ha dato questi aggiornamenti: "Esistono già dei colloqui embrionali tra il Milan e lo staff di Endrick. Oltre a questo, è la prima volta che percepisco un movimento di volontà di uscita da parte dei rappresentanti di Endrick. Fino a poco tempo fa, ogni volta che c'erano speculazioni o informazioni sulla stampa brasiliana, spagnola e anche italiana riguardo alla Roma o al Milan, molte persone vicine a Endrick mettevano da parte questa possibilità. Ora invece molte persone vanno nella stessa direzione, dicendo che lo scenario è cambiato. Ovvero, Endrick è stato molto poco utilizzato da Mourinho nel Real Madrid, con sole sette partite e un gol in questa stagione. A causa di questo scarso impiego, lo staff vede già le porte aperte per un'uscita a gennaio, ed esiste effettivamente un certo fastidio per tutto questo tempo passato in panchina".