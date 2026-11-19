Verso Milan-Frosinone: ecco il programma completo della 12esima giornata

Finalmente sabato torna il Milan e quindi anche il campionato di Serie A Enilive con il 12° turno in programma. Per il Milan appuntamento nel poomeriggio di domenica, alle ore18, quando a San Siro verrà ospitato il Frosinone, squadra rivelazione di questa stagione fino a oggi. I rossoneri saranno poi impegnati giovedì nell'ostica gara di Europa League ad Atene contro l'Olympiacos che sarà già da dentro o fuori. Di seguito si riporta il programma completo della prossima giornata di campionato.

SERIE A, IL PROGRAMMA DEL 12° TURNO

SABATO 21/11

ore 15, Como-Cagliari

ore 15, Lazio-Lecce

ore 18, Parma-Roma

ore 20.45, Napoli-Torino

DOMENICA 22/11

ore 12.30, Juventus-Venezia

ore 15, Sassuolo-Genoa

ore 15, Bologna-Udinese

ore 18, Milan-Frosinone

ore 20.45, Atalanta-Inter

LUNEDÌ 23/11

ore 20.45, Monza-Fiorentina