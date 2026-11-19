Dazn o Sky? Ecco dove vedere le partite del Milan fino a gennaio: il calendario
Per il Milan si prospetta un tour de force tra campionato, Europa League e Coppa Italia. Una volta terminata questa pausa per le Nazionali, per il gruppo di Amorim di tornare in campo a preparare per sfida di San Siro contro il Frosinone, in programma domenica 22 novembre:
MILAN, TUTTI I PROSSIMI IMPEGNI TRA CAMPIONATO E COPPA: LA COPERTURA TV
12ª giornata Serie A, Milan-Frosinone, domenica 22 novembre ore 18.00 (DAZN, Sky)
5ª giornata EL (giovedì 26 novembre 2026, ore 18.45): Olympiakos-Milan (Sky)
13ª giornata Serie A, Cagliari-Milan, lunedì 30 novembre ore 20.45 (DAZN)
14ª giornata Serie A, Milan-Parma, domenica 6 dicembre ore 20.45 (DAZN)
6ª giornata EL (giovedì 10 dicembre 2026, ore 21.00): Milan-Sunderland (Sky)
15ª giornata Serie A, Napoli-Milan, domenica 13 dicembre ore 20.45 (DAZN)
16ª giornata Serie A, Milan-Como, sabato 19 dicembre ore 18.00 (DAZN)
17ª giornata Serie A, Monza-Milan, sabato 2 gennaio ore 20.45 (DAZN, Sky)
18ª giornata Serie A, Milan-Fiorentina, martedì 5 gennaio ore 20.45 (DAZN, Sky)
19ª giornata Serie A, Roma-Milan, sabato 9 gennaio ore 18.00 (DAZN)
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