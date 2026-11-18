Estupinan si allena a Milano: il video social in attesa del rientro a Milanello

Pervis Estupinan prosegue il proprio lavoro a Milano, in attesa del rientro a Milanello previsto per domani. Il terzino rossonero, con un video postato su Instagram dal proprio preparatore atletico, vuole farsi trovare pronto per un tour de force che vedrà i rossoneri impegnati domenica contro il Frosinone e il giovedì successivo in Europa League a San Siro contro il Sunderland. Questo il video social.

ESTUPINAN VERSO LA FIORENTINA? MENDES CI PROVA

Secondo quanto scritto nelle scorse ore da Firenzeviola.it, Jorge Mendes avrebbe proposto a Fabio Paratici il nome di Pervis Estupinan. L'ecuadoriano era partito con più minuti al Milan in questa stagione ma sta avendo sempre meno spazio e anche Ruben Amorim acconsentirebbe a un suo addio, questa volta. La viola cerca un terzino in modo tale che Valdepenas possa continuare il suo ambientamento e Parisi rientrare dall'infortunio senza fretta. A oggi Estupinan è legato al Milan fino al 2030: per questo, se la Fiorentina vorrà procedere in quella che per ora è una semplice idea, si ipotizza un'operazione con la formula del prestito con diritto di riscatto.