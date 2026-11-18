De Grandis non ha dubbi su Cardinale: "Con Endrick o Tresoldi farebbe vedere la voglia di investire ancora..."

Stefano De Grandis, noto giornalista ed opinionista sportivo di Sky Sport, è intervenuto così sul possibile futuro mercato del Milan nella prossima campagna di calciomercato invernale. Questo un estratto delle sue parole in merito a dei nuovi ed ipotetici investimenti da parte di Gerry Cardinale per rinforzare la squadra di Ruben Amorim:

DE GRANDIS NON HA DUBBI

"Credo che il Milan abbia un undici già forte, potenzialmente è tra prime quattro. Ha Moreira, Pulisic, Ramos, Modric, Rabiot, Maignan. È una squadra forte. Mancano un po’ di alternative, tant’è vero che in Europa League quando fa le rotazioni perde dei punti. E se riesce a portare veramente Tresoldi o Endrick, non credo tutti e due, significa che ha ancora voglia di investire e significa che il progetto Milan corre, è in movimento. Se fossi tifoso del Milan sarei contento che Cardinale si esponga, poi è più difficile tirarsi indietro”.