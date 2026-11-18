Sollitto: "60 milioni per Tresoldi? lo ci rifletterei se spendere questi soldi o dare più minutaggio a Camarda"

L'agente Vincenzo Sollitto ha rilasciato alcune parole su Nicolò Tresoldi e sull'interesse del Milan per l'attaccante del Club Brugge

Alla radio di Tuttomercatoweb.com, è intervenuto l'agente Vincenzo Sollitto, il quale ha detto la su Nicolò Tresoldi e sull'interesse del Milan: "Tresoldi viene da una bottega cara come quella del Bruges, è stato preso per 9 milioni e sono stati già rifiutati 35-40 milioni. E' un elemento validissimo Tresoldi, però esageriamo con le cifre, ma non solo per lui ma per tanti altri. Chi prendi? Vedi chi si sposa meglio con le caratteristiche tecniche di Amorim. Tresoldi è più punta di Ramos, per farli giocare insieme dovrebbe fare 4-4-2 e il Milan rischia di perdere equilibrio. E poi bisogna vedere chi può uscire dal Milan, vedi Camarda. Dispiace, perché si mette a rischio la carriera di un bravo giocatore italiano. lo ci rifletterei se spendere questi soldi o dare più minutaggio a Camarda.

Il Club Brugge non vende i suoi gioielli a gennaio? l Bruges, di fronte a un'importante offerta, potrebbe far cadere questo suo diktat. La filosofia belga è farli maturare e tardare la vendita. Ma con un'offerta sostanziosa, credo lo venderebbero. Tresoldi potrebbe anche essere ideale per la Juve? In questo momento serve quella caratteristica li, un calciatore di quel tipo, perché manca. Anche Woltemade, che doveva essere un centravanti puro che ti riempie l'area, non è così. Ma c'è un particolare: Tresoldi ha dichiarato di essere milanista, se c'è uno spiraglio preferirà sempre andare li".