Robinho jr incanta con il Brasile U20, ma non chiude le parte all'Italia: le sue parole

Il figlio dell'ex attaccante del Milan, che potrebbe giocare sia per il Brasilie che per l'Italia, non ha chiuso le porte alla nazionale azzurra

Robinho jr, attaccante del Genoa in prestito dal Santos e figlio dell'ex giocatore del Milan, è reduce dalla doppietta segnata al Perù con la maglia del Brasile Under 20. Nel post-partita, la giovane punta, che potrebbe giocare anche per l'Italia, non ha chiuso la porta alla Nazionale italiana: "Tutti sognano di giocare per la propria Nazionale. lo ne ho due e sono entrambe le benvenute. Ovviamente, il mister ha detto che conterà su di me e quindi sarò disponibile" le sue parole a Globo Esporte riportate da tuttomercatoweb.com.

Dal 22 gennaio al 7 febbraio 2027, si giocherà in Colombia il Campionato sudamericano Under 20 e Robinho jr spera nella convocazione da parte del Brasile: "Le convocazioni le fa l'allenatore e dipendono sempre dal momento. Io non posso dire di avere già un posto in squadra. Lavorerò molto duramente con l'obiettivo di ricevere la convocazione per il torneo".