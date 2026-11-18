Endrick verso l'addio al Real Madrid a gennaio, Andrade spiega: "Lo scenario è cambiato. Per la prima volta..."

Il giornalista Bruno Andrade ha dato alcuni aggiornamenti sul futuro di Endrick e sull'interesse del Milan per l'attaccante brasiliano

Intervenuto a Fala a Fonte, programma sportivo di ESPN Brasil dedicato al calciomercato, il giornalista Bruno Andrade ha parlato così del futuro di Endrick: "Esistono già dei colloqui embrionali tra il Milan e lo staff di Endrick. Oltre a questo, è la prima volta che percepisco un movimento di volontà di uscita da parte dei rappresentanti di Endrick. Fino a poco tempo fa, ogni volta che c'erano speculazioni o informazioni sulla stampa brasiliana, spagnola e anche italiana riguardo alla Roma o al Milan, molte persone vicine a Endrick mettevano da parte questa possibilità. Ora invece molte persone vanno nella stessa direzione, dicendo che lo scenario è cambiato. Ovvero, Endrick è stato molto poco utilizzato da Mourinho nel Real Madrid, con sole sette partite e un gol in questa stagione. A causa di questo scarso impiego, lo staff vede già le porte aperte per un'uscita a gennaio, ed esiste effettivamente un certo fastidio per tutto questo tempo passato in panchina.

Il Real Madrid non renderà le cose facili. Il Corriere dello Sport riporta informazioni importanti sulle cifre che possiamo confermare anche noi e diamo anche maggiori dettagli. Il Real Madrid sogna una cessione di circa 70 milioni di euro, più o meno la cifra che il Milan ha pagato per Gonçalo Ramos all'inizio della stagione, per negoziare Endrick a titolo definitivo. E deve essere a titolo definitivo: il Real Madrid non vuole un nuovo prestito e nemmeno Endrick vuole un nuovo prestito. Abbiamo parlato diverse volte negli ultimi giorni del fatto che un nuovo prestito è scartato da entrambe le parti. Oltre alla cifra intorno ai 70 milioni di euro per una cessione, il Real Madrid vuole anche inserire un'opzione di riacquisto intorno agli 80 milioni di euro. Ora resta da vedere se i colloqui embrionali passeranno a una proposta definitiva concreta".