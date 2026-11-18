Callegari e il gol in rovesciata di Pulisic: "Esecuzione super, una rete di alto livello"

Il giornalista Massimo Callegari ha esaltato la rete in rovesciata di Christian Pulisic con la maglia degli Stati Uniti contro Haiti

Massimo Callegari, presente negli studi dell'edizione odierna di "Sportmediaset" su Italia Uno, ha commentato anche lo splendido gol in rovesciata segnato da Christian Pulisic con la maglia degli Stati Uniti contro Haiti. Queste le sue parole sulla prodezza dell'attaccante del Milan: "Bisogna chiaramente sempre calibrare anche il valore degli avversari, però quello segnato da Pulisic è un gol di alto livello. Gli è stato concesso un pochino di spazio, ma l'esecuzione è veramente straordinaria secondo me, perché quando si arriva in rovesciata a colpire il pallone così in alto e lo si schiaccia per terra prima che entri in porta vuole dire che l'esecuzione è super top".

Dopo il match, Pulisic ha parlato così della sua rete: "Non avevo mai segnato un gol così, è stato speciale. Weston ha crossato il pallone ed era l'unica cosa che potessi davvero fare, quindi ho pensato di doverci provare. È stato davvero bello vedere il pallone entrare in rete".